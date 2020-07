Call of Duty Warzone: 200-Spieler-Modus aus Playlist entfernt

Der Battle-Royale-Modus mit 200 Spielern wurde aus "Call of Duty Warzone" entfernt, nachdem die groß angelegten Schlachten vor wenigen Tagen in den Free-2-Play-Shooter aufgenommen wurden.

Der 200-Spieler-Modus war zeitlich limitiert.

In „Call of Duty Warzone“ ist ordentlich Bewegung. Modi werden in das Spiel genommen und wieder entfernt, Gesten verschwinden und auch die Battle-Royale-Variante mit 200 Spielern glänzt inzwischen wieder durch Abwesenheit, nachdem sie erst kürzlich in den Shooter genommen wurde. Mit dem neusten Playlist-Update wurde der Modus entfernt.

Dazu schrieb Infinity Ward vor wenigen Stunden auf Twitter: „Ein Playlist-Update für Warzone wird jetzt auf allen Plattformen veröffentlicht! Dieses Update entfernt die BR 200-Playlist, fügt BR Quads wieder in das Untermenü ein und bringt BR Stimulus Trios in den Mix!“

Als zeitlich begrenzter Modus angekündigt

Eine große Überraschung ist die Entfernung der 200-Spieler-Schlachten am Ende aber nicht, denn dieser Modus wurde von Anfang an als zeitlich begrenzte Spielkomponente beworben. Da Infinity Ward und Activision bewusst auf Rotationen setzen, werdet ihr diese Komponente wahrscheinlich nicht zum letzten Mal gesehen haben. Spielbar war „BR 200“ zunächst zehn Tage lang.

„BR 200“ war der bisher größte Modus in „Warzone“ und unterstützte bis zu 200 Spieler in einem einzigen Spiel, im Vergleich zu maximal 150 im Standardmodus von „Warzone“.

Spieler beklagen sich: Unter dem Tweet zum neusten Playlist-Update kam es zu zahlreichen Beschwerden, wobei weniger die Entfernung der 200-Spieler-Schlachten und vielmehr andere Unzulänglichkeiten angesprochen wurden. Ein Spieler brachte beispielsweise die folgende Liste mit Forderungen in den Umlauf und erntete Zustimmung:

Lasst uns für Maps stimmen

Wahl von Crossplay nur für Konsolen

Dauerhafte Freischaltung von allen Playlists

Verbesserung des Matchmakings

Einstellung von „echten MP-Level-Designern“

Fix des Spawn-Systems

Zahlreiche weitere Spieler beklagten sich über ungerechtfertigte Banns. Letztendlich scheint es, dass es nicht wenige Zeitgenossen gibt, die mit „Call of Duty Warzone“ nicht rundum zufrieden sind. Dennoch schaffte es der Shooter im vergangenen Juni auf den Spitzenplatz der Free-2-Play-Charts im PlayStation Store.

