Cyberpunk 2077: Soll das Medium vorantreiben und die Spieler überraschen

"Cyberpunk 2077" erscheint im November 2020.

Zu den größten Titeln des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts dürfte zweifelsohne das Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ gehören.

Nachdem uns in dieser Woche bereits frische Spielszenen aus dem Cyberpunk-Abenteuer erreichten, in denen uns unter anderem Katana-Gameplay präsentiert wurde, sprachen die Entwickler von CD Projekt in einem aktuellen Statement über ihre Ziele. Wie es heißt, geht es dem polnischen Studio unter anderem darum, das Medium der Videospiele voranzutreiben und die Erzählung von Geschichten in ähnlicher Form auf eine neue Stufe zu heben, wie es den kreativen Köpfen des Studios bereits mit „The Witcher 3: Wild Hunt“ gelang.

Die dunkle Seite der Menschen wird beleuchtet

„Unsere Spiele zeigen die Folgen der Stigmatisierung des Andersseins, zeigen den Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und fremdenfeindlichem Gefühl auf und zeigen, wozu Menschen fähig sind, wenn sie glauben, ungestraft handeln zu können“, so die Verantwortlichen von CD Projekt auf der hauseigenen Website.

Und weiter: „Cyberpunk hat eine ähnliche Stimmung. Zum Beispiel ist das in den 1980er Jahren veröffentlichte Handbuch von Mike Pondsmith, das die Inspirationsquelle für unser Spiel darstellt, recht liberal, wenn es um die Änderung des Geschlechts geht.“

„Das ganze Problem wird als relativ unbedeutend angesehen, verglichen mit der Notwendigkeit, seinen persönlichen Stil auszudrücken – und dies sorgt für eine viel größere Fluidität. Ich hoffe wirklich, dass Cyberpunk 2077, ähnlich wie die The Witcher-Spiele, alle überraschen wird, wie viele kühne, reife und kluge Erzählungen das Videospielmedium vermitteln kann“, heißt es abschließend.

Nach einer weiteren Verschiebung wird „Cyberpunk 2077“ am 19. November 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Darüber hinaus arbeitet CD Projekt an einem umfangreichen Upgrade für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PS5, das allerdings noch bis 2021 auf sich warten lässt.

