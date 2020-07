Ghost of Tsushima: Schwarz/Weiß-Modus eine Hommage an alte Samurai-Filme

Wie bereits bestätigt wurde, wird "Ghost of Tsushima" einen optionalen Schwarz/Weiß-Modus bieten. Offiziellen Angaben zufolge haben wir es hier mit einer Hommage an die klassischen Samurai-Filme zu tun.

"Ghost of Tsushima" erscheint exklusiv für die PS4.

Mit „Ghost of Tsushima“, das bei den „inFamous“-Machern von Sucker Punch entstand, steht bereits das nächste potenzielle Exklusiv-Highlight der PlayStation 4 in den Startlöchern.

Wie bereits vor einer Weile bestätigt wurde, wird der Titel mit einem optionalen Schwarz/Weiß-Modus daherkommen. In einem Interview sprach John Connell, der zuständige Creative-Director hinter „Ghost of Tsushima“, dieses Thema noch einmal an und wies darauf hin, dass wir es hier mit weitaus mehr als nur einem simplen Grafikfilter zu tun haben. Stattdessen investierten die Entwickler von Sucker Punch viel Zeit in den Schwarz/Weiß-Modus, um eine würdige Hommage an die klassischen Samurai-Filme auf die Beine zu stellen.

Von Akira Kurosawas Werken inspiriert

Wie es heißt, waren es vor allem die Werke des 1998 verstorbenen japanischen Regisseurs Akira Kurosawa, von denen sich Sucker Punch beim Schwarz/Weiß-Modus von „Ghost of Tsushima“ inspirieren ließ. Connell dazu: „Wir haben dieses großartige Spiel, das Menschen zurück ins feudale Japan bringt und Akira Kurosawa war einer unserer Nachschlagewerke. Vor allem am Anfang, als es darum ging, wie es sich anfühlen soll. Als wir uns der Umsetzung näherten, sagten wir: ‚Wie nennen wir diesen speziellen Modus, den wir geschaffen haben, diese Rückkehr zu Schwarz/Weiß?'“

„Wir warfen eine Reihe verschiedener Wörter in den Raum und dachten: ‚Was großartig wäre, wäre, wenn wir es Kurosawa-Modus nennen könnten'“, führte Connell aus. Da zunächst die Frage im Raum stand, ob solch ein Modus überhaupt interessant wäre, wurde ausgewählten Testern ein entsprechendes Video gezeigt. Anschließend begannen die Arbeiten am Schwarz/Weiß-Modus von „Ghost of Tsushima“.

„Wir haben tatsächlich einige Untersuchungen zu den Kurven durchgeführt, die möglicherweise für diese Art von Film existieren und die [Kurosawa] möglicherweise verwendet hat. Wie tief war das Schwarz? Wie hell war das Weiß? Zudem haben wir ein bisschen mit dem Audio herumgespielt. Unser Audioteam verfügt über ein internes Tool, das die Geräusche alter Fernsehgeräte und insbesondere von Megaphonen, Radios und Fernsehgeräten der 50er Jahre nachahmt“, heißt es abschließend.

„Ghost of Tsushima“ wird ab dem 17. Juli 2020 exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich sein.

Quelle: Entertainment Weekly

