Monster Truck Championship: Erster Gameplay-Trailer zum Rennspiel

"Monster Truck Championship" zeigt sich in einem Trailer, in dem erstmals das Gameplay-Geschehen ins rechte Licht gerückt wird. Der Titel erscheint im Oktober für Konsolen und PC.

"Monster Truck Championship" lässt bis Oktober auf sich warten.

Der Publisher Nacon und der Entwickler Teyon haben einen ersten Gameplay-Trailer mit Szenen aus „Monster Truck Championship“ veröffentlicht. Zugleich verwiesen die Unternehmen nochmals auf den nahenden Launch im Oktober 2020 für PC, Xbox One und PS4. Auch eine Switch-Version ist geplant. Sie erscheint zu einem späteren Zeitpunkt.

In „Monster Truck Championship“ setzt ihr euch in das Cockpit eines gewaltigen Trucks und nehmt an verschiedenen Wettbewerben teil. Die Macher versprechen eine realistische Herangehensweise an das Fahren, sodass ihr nicht nur Arcade-Gameplay befürchten müsst. Letztendlich soll euch der Titel die Gelegenheit geben, „unglaubliche Stunts und Techniken am Boden und in der Luft durchzuführen“.

„Monster Truck Championship“ verfügt über fünf Arten von Herausforderungen. Dazu zählen:

Rennen, in denen Spieler versuchen, nach einer Anzahl von Runden als erster von neun Fahrern die Ziellinie zu überqueren.

Zeitrennen, in denen das Ziel darin liegt, neue Bestzeiten zu erzielen.

Dragster-Rennen, in denen die Fahrer auf einem schmalen Streckenabschnitt gegen einen anderen Fahrer antreten.

Freistil, wo es darum geht, so viele spektakuläre Tricks wie möglich auszuführen.

Zerstörung, wo die Spieler dafür belohnt werden, so viele Hindernisse wie möglich zu zerstören.

Auch zu den sonstigen Inhalten wurden Angaben gemacht. Euch erwarten 25 Strecken in verschiedenen Städten der Vereinigten Staaten. Ihr fahrt mit 16 Trucks, deren Aussehen gestaltet werden kann. Hinzu kommen eine laut Hersteller realistische Steuerung und Physik, einschließlich unabhängiger Steuerung der Vorder- und Hinterräder. Auch könnt ihr verschiedene mechanische Elemente wie Aufhängung, Getriebe und Motor anpassen

Ebenfalls mit dabei:

Online-Modus für bis zu acht Spieler in monströsen Rennen. Karriere-Modus, in dem Spieler Fahrzeuge, Sponsoren und Techniker verwalten, um die eigene Leistung und Einnahmen zu verbessern.

Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Trailer:

