PS5: Bugsnax-Entwickler vom DualSense-Controller begeistert

Aktuell arbeiten die Entwickler von Young Horses an "Bugsnax" für die PS5. In einem Interview fand das Indie-Studio lobende Worte zum DualSense-Controller der PS5.

"Bugsnax" erscheint für die PS5.

Zu den Titeln, die im Rahmen von Sony Interactive Entertainments großem Online-Event für die PS5 angekündigt wurden, gehörte unter anderem „Bugsnax“.

Das sympatische Abenteuer entsteht aktuell beim Indie-Studio Young Horses, das laut eigenen Angaben unter anderem regen Gebrauch von den Möglichkeiten des DualSense-Controllers machen möchte. Laut Young Horses gehört das Rumble-Feature seit Jahren zu den netten Gimmicks der verschiedenen Plattformen. Mit dem DualSense werde das Feedback jedoch auf ein ganz neues Level gehoben.

Die Features des PS5-Controller sollen intelligent genutzt werden

„In unserem Spiel, wenn man sich in der First-Person-Ansicht befindet, auf unterschiedlichem Terrain läuft, ins und aus dem Wasser springt oder in Bugsnax hinein läuft, kann man den Unterschied zwischen Laufen auf Gras, Laufen im Wasser und Laufen auf Sand oder Schnee spüren. In unserem Titel gibt es Wetter. Und wenn es ein Gewitter geben sollte und Dinge dieser Art, kann man durch die Vibration spüren, woher das Geräusch kommt“, heißt es hierzu.

Die Macher von Young Horses führen aus: „Wir benutzen sogar das Licht auf dem Controller, um anzuzeigen, wie gefährdet man ist, wenn ein Bugsnax aus einer Falle entkommt. Zudem nutzen wir die adaptiven Trigger. Verschiedene Fallen haben unterschiedliche Funktionsweisen und einige davon lassen sich am besten durch die Spannung in den Triggern oder durch den Rumble in ihnen darstellen, damit man das Gefühl hat, sie auch wirklich zu benutzen.“

„Bugsnax“ erscheint in diesem Jahr für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4.

