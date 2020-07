Resident Evil Village: Capcom startet Umfrage und deutet Demo an

Für "Resident Evil Village" gibt es noch keinen Termin.

Capcom hat eine Umfrage ins Leben gerufen, in der das Unternehmen von den Spielern ihre Meinung zur „Resident Evil“-Reihe und zum kommenden „Resident Evil Village“ wissen möchte.

Die Fragen sind meist recht allgemein gehalten und geben nicht allzu viele Hinweise auf den neuen Teil. Interessant ist jedoch, dass eine Demo angesprochen wird. Daher scheint Capcom mit dem Gedanken zu spielen, eine Anspielfassung von „Resident Evil Village“ anzubieten.

Falls ihr an der Umfrage teilnehmen möchtet, könnt ihr sie hier starten.

We value your feedback.

Please take a few minutes of your time to fill out this form about Resident Evil Village.https://t.co/KW7F9TAPNs pic.twitter.com/tjkLVKilHa

— Resident Evil (@RE_Games) July 8, 2020