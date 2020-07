Xbox Series X: Microsoft ist an weiteren Studios interessiert

Microsoft ist an weiteren Studios interessiert.

In den vergangenen zwei Jahren hat Microsoft die Anzahl der First-Party-Studios kontinuierlich erweitert. Neben der Gründung von The Initiative und einem neuen „Age of Empires“-Studio erwarb Xbox unter anderem Ninja Theory („Hellblade“), Playground Games („Forza Horizon“), Obsidian („Fallout: New Vegas“), InXile („Wasteland 3“) und Double Fine („Psychonauts“).

Für weitere Studios offen

Und es scheint, dass mit der Erweiterung noch lange nicht Schluss ist. Nachdem Matt Booty, der Chef der Xbox Game Studios, im November 2019 andeutete, dass das Unternehmen „den Schwerpunkt“ von der Studioakquisition auf eine neue Phase der „Ausführung und Lieferung“ verlagert, lässt sich den Worten von Phil Spencer entnehmen, dass weitere Übernahmen im Bereich des Möglichen sind.

„Wir haben in kurzer Zeit eine ganze Reihe neuer Studios erworben. Und wir wollen sicherstellen, dass diese Studios auf die richtige Art und Weise eingebunden werden“, so Spencer gegenüber GamesIndustry.biz. „Als Matt und ich darüber sprachen, wollten wir einfach sicherstellen, dass wir die neuen Studios als vollwertige Teile der Organisation behandeln – dass sie sich unterstützt fühlen.“

Ergänzend erklärte der Xbox-Chef: „Das Game Pass-Portfolio und der Abonnentenstamm wachsen weiter. Wir bringen eine neue Konsole auf den Markt. Das letzte Jahr war unser bisher umsatzstärkstes PC-Jahr als Xbox Game Studios. Ein Großteil des Geschäfts läuft wirklich gut, so dass wir mit den Studios immer auf dem Markt nach neuen Möglichkeiten Ausschau halten.“

Es muss die richtige Gelegenheit sein

Laut Spencer könne man auf die Unterstützung von Satya Nadella, CEO von Microsoft, und Amy Hood, CFO des Unternehmens, setzen. „Es gab überhaupt kein Signal, dass wir langsamer werden sollten, sondern dass wir einfach ein Tempo vorlegen sollten, das für uns als Führungsteam beibehalten werden kann. Wir sind immer da draußen und reden mit den Leuten. Aber es muss die richtige Gelegenheit sein.“

Zum Thema

Schon 2019 äußerte Spencer den Wunsch, einen asiatischen Spieleentwickler zu erwerben. Und Anfang dieser Woche machte gar das Gerücht die Runde, dass Microsoft an der Übernahme von Warner Bros. Interactive interessiert sei. Es ist die Spieleabteilung hinter „Mortal Kombat“ und „Batman: Arkham Knight“. Übernahmen dieser Art könnten dabei helfen, die Xbox Series X und nicht zuletzt den Xbox Game Pass voranzutreiben.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Microsoft