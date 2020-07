F1 2020: Launch-Trailer zum Release der Rennsimulation

Mit einem Launch-Trailer erinnert Codemasters an die Veröffentlichung von "F1 2020". Das Rennspiel kam heute offiziell in den Handel, nachdem Käufer der "Schumacher-Deluxe-Edition" einen zeitlichen Vorsprung hatten.

"F1 2020" hat den hiesigen Markt erobert.

Heute erfolgte mehr oder weniger der offizielle Launch von „F1 2020“, nachdem schon vor drei Tagen die „Schumacher-Deluxe-Edition“ veröffentlicht wurde. Die Bereitstellung erfolgte für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Passend zur regulären Veröffentlichung von „F1 2020“ wurde ein Trailer zur Ansicht bereitgestellt, mit dem Codemasters den Launch feiert. Den Trailer, der einige actionreiche Rennszenen offenbart, könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Zwei Jahre in der Entwicklung

„F1 2020 war zwei Jahre in der Entwicklung und wir freuen uns über die Innovationen, die wir Spielern auf allen Leveln bieten können“, so Lee Mather, F1 Franchise Game Director bei Codemasters, zur heutigen Veröffentlichung. „Ob sich nun jemand einen Split-Screen Kampf gegen Freunde gewünscht hat, eine Saison mit nur zehn Rennen oder ein komplettes Fahrer-Management-Erlebnis: F1 2020 bietet jedem die Möglichkeit, nach seinem eigenen Tempo zu fahren.“

Die ersten Test-Wertungen zu „F1 2020“ wurden bereits im Laufe der Woche veröffentlicht. Inzwischen kommt die PS4-Version basierend auf 23 Reviews auf einen Metascore von 86. Der User-Score liegt bei einer 7.1, basierend auf 54 Ratings.

„F1 2020“ beinhaltet alle zehn Teams, 20 Fahrer und Autos aus der Saison 2020. Die aktuellen Lackierungen und Teamfarben, inklusive die vom Team Mercedes AMG Petronas, werden zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Update hinzugefügt.

„F1 2020“ erschien am 7. Juli 2020 in der „Schumacher-Deluxe-Edition“ und folgte am heutigen 10. Juli 2020 in der „70 Jahre F1-Edition“ für PS4, Xbox One und PC. Bestellungen könnt ihr nachfolgend tätigen:

Hier der Launch-Trailer zu „F1 2020“:

