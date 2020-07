Far Cry 6: Mit Termin und Details im PlayStation Store aufgetaucht

Viel offizieller geht es nicht mehr.

In den vergangenen Tagen verdichteten sich die Hinweise auf die bevorstehende Enthüllung von „Far Cry 6“. Und während Ubisoft weiterhin schweigt, ging Sony im offiziellen PlayStation Store in die Offensive. Dort wird der Titel inzwischen samt Termin und Produktbeschreibung gelistet. Mit der Veröffentlichung von „Far Cry 6“ ist demnach am 18. Februar 2021 zu rechnen.

Upgrade auf die PS5-Version: Der Produktseite im PlayStation Store von Hongkong lassen sich nicht nur allgemeine Informationen zum Spiel entnehmen. Auch wird dort ein Upgrade von der PS4- auf die PS5-Version erwähnt. Der Umstieg soll kostenlos angeboten werden, aber offenbar erst zu einem späteren Zeitpunkt. Spieler, die „Far Cry 6“ vorbestellen, werden besonders belohnt und erhalten beispielsweise eine zusätzliche Waffe.

Ihr kämpft in der Region Yara

Im weiteren Verlauf der Produktbeschreibung heißt es grob aus der chinesischen Sprache übersetzt: „Willkommen in Yara, einem in der Zeit eingefrorenen Tropenparadies. Als Diktator von Yara will Anton Castileroux seine Nation mit allen Mitteln zu ihrem früheren Ruhm zurückführen, wobei sein Sohn Diego in seine blutigen Fußstapfen treten soll. Ihre rücksichtslose Unterdrückung hat eine Revolution ausgelöst.“

Gespielt wird der Diktator vermutlich von Giancarlo Esposito. Entsprechende Gerüchte gab es schon im Vorfeld.

Das neue Setting von „Far Cry 6“ wäre eine Rückkehr zu den Wurzeln der Serie, nachdem „Far Cry 5“ und „Far Cry New Dawn“ interessante Wendungen in Nordamerika boten. Darüber hinaus wird in der Beschreibung behauptet, dass „Far Cry 6“ das „umfangreichste Spielgebiet“ aller „Far Cry“-Titel beinhaltet.

Die Feature-Beschreibung:

Kampf für die Freiheit: Spiele als Dani Rojas, ein einheimischer Yaran, und werde ein Guerillakämpfer für die Befreiung der Nation

Yara auseinandergerissen: Kämpfe gegen Antons Truppen auf dem bisher größten Schauplatz von „Far Cry“, der sich über Dschungel, Strände und Esperanza, der Hauptstadt von Yara, erstreckt.

Schon im Vorfeld sickerte durch, dass euch das nächste Abenteuer mit einem Setting konfrontiert, das sich wieder mehr an den ersten Ablegern der Reihe orientiert.

Zum Thema

Enthüllung wohl am Sonntag: Mittlerweile kann schwer davon ausgegangen werden. dass die Enthüllung von „Far Cry 6“ während des Ubisoft Forward-Events erfolgen wird. Die Show ist für den 12. Juli 2020 angesetzt. Der Publisher verspricht eine Veranstaltung im „E3-Stil“.

