GTA Online: Fliegerwoche mit exklusiven Boni und Rabatten gestartet

Mit sofortiger Wirkung startet in "GTA Online" die sogenannte Fliegerwoche. Wir verraten euch, auf welche Boni und Rabatte ihr euch in diesen Tagen freuen dürft.

"GTA Online" bekommt weiter neue Inhalte spendiert.

Wie die Entwickler von Rockstar Games bekannt gaben, startet in „GTA Online“ mit sofortiger Wirkung die Fliegerwoche, die neue Boni und Rabatte mit sich bringt.

Unter anderem dürfen sich Spieler von „GTA Online“ über die dreifache Anzahl an Erfahrungspunkten und GTA-Dollar in „Stockpile“ freuen. Hinzukommen doppelte Belohnungen für Luftfrachtverkäufe und in der Flugschule sowie die „Nagasaki Ultralight“, die von allen, die sich in den kommenden Tagen in „GTA Online“ einloggen, kostenlos bezogen werden kann.

Zum Thema: Red Dead Online: Die Boni und Rabatte der Woche in der Übersicht

Während der „Dewbauchee Vagner“ als Hauptpreis am Glücksrad wartet, werden euch auf ausgewählte Hangars, Hangarverbesserungen und Garagen Rabatte in Höhe von 50 Prozent eingeräumt. Ebenfalls geboten werden zahlreiche Fahrzeugrabatte: 40 Prozent auf den „FH-1 Hunter“, die „LF-22 Starling“, die „Western Rogue“ und die „RM-10 Bombushka“ sowie 30 Prozent auf den „Progen T20“, den „Pegassi Osiris“, den „Declasse Scramjet“ und mehr.

Anbei die offizielle Übersicht über die aktuellen Boni für PlayStation Plus- und Twitch Prime-Nutzer.

Die Boni für PS Plus und Twitch Prime im Detail

Twitch-Prime-Vorteile: Ein Bonus von 200.000 GTA$ fürs Spielen bis zum 15. Juli und insgesamt bis zu 1.000.000 GTA$ als Bonus fürs Spielen bis zum 29. Juli.

PlayStation-Plus-Vorteile: Alle PlayStation-Plus-Mitglieder, die an einem beliebigen Zeitpunkt bis zum 5. August spielen, erhalten als besonderen Vorteil 1.000.000 GTA$ und bis zur Veröffentlichung von GTA Online auf PlayStation 5 in jedem Monat, in dem sie GTA Online spielen, weitere 1.000.000 GTA$.

Fortlaufende Twitch-Prime-Rabatte: Rückerstattung des Kaufpreises der Basisvariante von Pixel-Pete’s-Spielhalle sowie 85 % Rabatt auf den HVY MTW und den Överflöd Imorgon.

Quelle: Pressemitteilung

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu GTA Online