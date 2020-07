Sony: PS5-Hersteller investiert 250 Millionen Dollar in Epic Games

Ein kleiner Teil von Epic Games gehört künftig Sony.

Während Microsoft bestrebt ist, größere und kleinere Entwickler zu übernehmen, erweitert Sony die Partnerschaft mit Epic Games. Mit einer Investition in Höhe von 250 Millionen Dollar erwarb der PS5-Produzent eine Minderheitsbeteiligung am „Fortnite“-Entwickler.

Mit der Investition wird die ohnehin enge Zusammenarbeit beider Unternehmen gestärkt. Zudem soll die gemeinsame Mission vorangetrieben werden, „den Stand der Technik in Technologie, Unterhaltung und sozial vernetzten Online-Diensten“ voranzutreiben.

Epic an der Spitze der Game Engines

Schon vor einigen Wochen wurde die Unreal Engine 5 auf der PS5 vorgestellt. Aufgrund der intensiveren Zusammenarbeit kann davon ausgegangen werden, dass die neue Konsole von Sony auch bei der weiteren Vermarktung eine zentrale Rolle einnehmen wird. Das schließt natürlich nicht aus, dass Epic Games nach wie vor mit anderen Konsolenherstellern zusammenarbeitet.

„Die leistungsstarke Technologie in Bereichen wie der Grafik stellt Epic mit der Unreal Engine und anderen Innovationen an die Spitze der Entwicklung von Game Engines. Es gibt kein besseres Beispiel dafür als das revolutionäre Unterhaltungserlebnis Fortnite. Durch unsere Investition werden wir Möglichkeiten für eine weitere Zusammenarbeit mit Epic sondieren, um die Verbraucher und die Industrie im Allgemeinen zu begeistern und ihnen einen Mehrwert zu bieten, nicht nur im Spielebereich, sondern auch in der sich schnell entwickelnden digitalen Unterhaltungslandschaft“, so Kenichiro Yoshida, Chairman, President und CEO der Sony Corporation.

Tim Sweeney, Gründer und CEO von Epic, ergänzte: „Sony und Epic haben Unternehmen an der Schnittstelle von Kreativität und Technologie aufgebaut. Und wir teilen die Vision von sozialen 3D-Echtzeit-Erlebnissen, die zu einer Konvergenz von Spielen, Film und Musik führen. Gemeinsam sind wir bestrebt, ein noch offeneres und zugänglicheres digitales Ökosystem für alle Verbraucher und Content-Ersteller gleichermaßen aufzubauen.“

Nur eine geringe Beteiligung

Mit der recht überschaubaren Investition, die Sony einen Anteil von 1,4 Prozent beschert, hat das Unternehmen keinerlei Kontrollfunktion. Tencent schlug deutlich früher und zu besseren Konditionen zu: Im Jahr 2012 tätigte das Unternehmen eine Investition in Höhe von 330 Millionen US-Dollar für eine 40-prozentige Beteiligung. Inzwischen stieg der Wert von Epic Games auf 17,86 Milliarden Dollar.

Es bleibt abzuwarten, wie weit die Partnerschaft zwischen Sony und Epic Games in Zukunft gehen wird. Bestätigt wurde bereits, dass „Fortnite“ sowohl auf der PS5- als auch auf der Xbox-Serie X gespielt werden kann. Darüber hinaus wird der Shooter im Jahr 2021 den Sprung auf die Unreal Engine 5 schaffen

