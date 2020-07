Ghost of Tsushima: Kurz vor dem Launch – Japanischer Trailer im Film-Stil veröffentlicht

"Ghost of Tsushima" erscheint in der kommenden Woche. Im Vorfeld könnt ihr euch einen neuen Trailer anschauen, der aus Japan eintraf. Er liefert einen cineastischen Einblick.

"Ghost of Tsushima" kommt in der kommenden Woche in den Handel.

Die Veröffentlichung von „Ghost of Tsushima“ nähert sich mit großen Schritten. Nur noch eine Woche ist der Samuarai-Titel, der zu den letzten großen Spielen der PS4 zählt, entfernt.

Auch in Japan wird die Ankunft von „Ghost of Tsushima“ sehnsüchtig erwartet. Und mit einem neuen Trailer heizt PlayStation Japan die Ankunft des Titels nochmals kräftig an. Der unten eingebundene Clip ähnelt den Trailern alter Samurai-Filme. Davon abgesehen enthält das Video nicht viel Neues. Es ist aber dabei behilflich, den Hype weiter zu steigern.

Trailer zu Ghost of Tsushima

„Ghost of Tsushima“ spielt in den Jahren 1274 bis 1281 während der mongolischen Invasion. Als Spieler übernehmt ihr die Rolle von Jin Sakai, der als ein ehrenwerter Samurai in Erscheinung tritt.

Beschrieben wird der Held als eine Art Robin Hood-Typ, der gegen die mongolische Macht und für die Unterdrückten in Tsushima kämpft. Das führt im Verlauf der Auseinandersetzung aber dazu, dass der Protagonist zu einem Hauptgegner wird, der beseitigt werden muss.

Collector’s Edition vorbestellbar

Falls ihr an „Ghost of Tsushima“ interessiert seid, könnt ihr nach wie vor die Collector’s Edition vorbestellen, die rund 230 Euro kostet. Möglich ist das unter anderem bei Amazon.

Ausgeliefert wird damit nicht nur die Vollversion des Spiels. Außerdem erhaltet ihr beispielsweise eine Sakai-Maske mit Gestell.

Zu den Inhalten zählen:

Vollversion des Spiels

Sakai-Maske mit Gestell

Karte aus Stoff

Sashimono (Kriegsbanner)

Furoshiki (Wickeltuch)

SteelBook-Hülle

48-seitiges Mini-Artbook von Dark Horse

Einige digitale Inhalte



Diese Inhalte werden mit der Collector’s Edition ausgeliefert.

„Ghost of Tsushima“ wird am 17. Juli 2020 exklusiv für die PlayStation 4 auf den Markt kommen. Der Titel zählt neben „The Last of Us Part 2“ zu den letzten großen Blockbustern der in die Jahre gekommenen PS4. Wollt ihr vor dem Kauf mehr über das Samurai-Spiel erfahren, dann werft einen Blick auf unsere „Ghost of Tsushima“-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima