Assassin’s Creed Valhalla: Offizieller Termin, Gameplay-Trailer und über 30 Minuten Gameplay enthüllt

Mit dem Langschiff wird man Dörfer und Festungen angreifen können.

Ubisoft und Ubisoft Montreal präsentierten am heutigen Abend einen umfassenden Einblick in das Gameplay von „Assassin’s Creed Valhalla“, das ab dem 17. November 2020 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X, die Xbox One, den PC (via Uplay) und Google Stadia erhältlich sein soll.

Die Wikinger fallen in England ein

In „Assassin’s Creed Valhalla“ werden die Spieler die Invasion der norwegischen Wikinger erleben, die sich in England eine neue Siedlung errichten wollen. Allerdings werden sie nicht mit offenen Armen willkommen geheißen, weswegen sie Dörfer überfallen, die sie von ihren Langschiffen aus entdecken. Dabei wird man keine Gefangenen machen und alles in Schutt und Asche legen. Mit Brandpfeilen kann man die Häuser abbrennen, während man Ressourcen plündert, die man wiederum für die eigene Siedlung verwendet. Dabei kann man auch neue Siedler finden, die einem mehr Möglichkeiten beim Aufbau der eigenen Gesellschaft bieten.

Des Weiteren können die Spieler die Allianzkarte nutzen, um auch nachzuvollziehen, wo sich die eigenen Verbündeten befinden. Allerdings wird man im Kampf neue Herausforderungen erleben, da die Gegner abwechslungsreicher als je zuvor sein sollen. Unter anderem schleudern sie die Körper gefallener Soldaten auf den Protagonisten Eivor, der sowohl in einer männlichen als auch weiblichen Variante gespielt werden kann.

Jedoch können die Spieler auch im Kampf neue Fähigkeiten und Waffen nutzen. Unter anderem kann man Harpunen und Wurfäxte auf die Feinde schleudern sowie die Gegner betäuben, um sie in einem schwachen Moment zu erwischen. Außerdem kann man den Kampfstil den eigenen Wünschen anpassen, da man alle Waffen auch beidhändig verwenden kann. Somit kann man mit zwei Speeren, zwei Äxten und auch zwei Schilden in den Kampf ziehen.

Doch auch beim Schleichen kommen einige bekannte Funktionen wie das Verstecken in der Menge sowie in der Umgebung zurück. Jedoch wird wieder ein großer Fokus auf den Erkundungen liegen, da man Städte, Tempel, Ruinen und vieles mehr entdecken kann, wobei auch einige Orte der nordischen Mythologie zu erwarten sein werden. Abschließend kann man auch englische Festungen angreifen, wofür man verschiedenste Möglichkeiten wie aufstellbare Leitern und Rammböcke für das Stürmen nutzen kann.

Neben dem neuen Gameplay-Trailer wurden auch 30 Minuten offizielles Gameplay enthüllt. Zudem haben wir euch einige weitere Gameplay-Videos eingebunden.



