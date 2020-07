Hyper Scape: Cinematic-Trailer, Gameplay und Start der PC-Open-Beta

"Hyper Scape" erscheint auch für Konsolen.

Ubisoft hat weiteres Videomaterial zu „Hyper Scape“ veröffentlicht. Zunächst einmal könnt ihr euch einen Cinematic-Trailer anschauen, der euch in groben Zügen mit der Handlung vertraut macht.

Offene PC-Beta gestartet

Zudem verweist das Unternehmen auf die offene Beta, an der zumindest PC-Spieler ab sofort teilnehmen dürfen. Möglich ist das auf dieser Seite. Konsolenspieler können sich passend dazu mit einem Gameplay-Video beschäftigen, das Szenen aus der Testfassung offenbart. Beide neuen Clips seht ihr unterhalb dieser Zeilen.

„Hyper Scape“ ist laut Hersteller ein von Grund auf intensiver, vertikaler und schneller Battle Royale-Shooter. „Drei-Spieler-Squads und Solo-Spieler tauchen in die futuristisch gestaltete, virtuelle Stadt Neo-Arcadia ein und bekämpfen sich in dynamischen Feuergefechten, während sie sich von schmalen Gassen bis hin zu offenen Dächern und tödlichen Räumen rasch hin und her bewegen“, so die Macher.

„Hyper Scape“ soll im Laufe dieses Jahres für den PC erscheinen. Eine Umsetzung für PlayStation 4 sowie Xbox One ist ebenfalls in Planung. Zur Termingestaltung machte Ubisoft bislang keine Angaben. Nachfolgend könnt ihr euch das neue Videomaterial von der Ubisoft Forward-Show anschauen:

