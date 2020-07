Assassin’s Creed Valhalla: Es wird kaum Nebenmissionen geben – Details zu den Romanzen

In "Assassin's Creed Valhalla" wird man nur wenige traditionelle Nebenmissionen erleben. Zudem sind einige neue Details zu den möglichen Romanzen aufgetaucht, die tiefgreifender als in den Vorgängern ausfallen sollen.

Am gestrigen Abend hatte Ubisoft einen umfangreicheren Einblick in das kommenden Open-World-Action-Adventure „Assassin’s Creed Valhalla“ gewährt. Dadurch bekamen wir nicht nur neue Gameplay-Mechaniken präsentiert, sondern auch neue Details zur Geschichte und den Charakteren spendiert. Allerdings sind auch weitere Informationen aufgetaucht.

Fokus liegt auf weltlichen Events

In einem Interview mit GameSpot verriet Narrative Director Darby McDevitt einige weitere Details zum Spiel. Unter anderem bestätigte er, dass die klassischen Nebenmissionen, die in den letzten Ablegern „Assassin’s Creed Origins“ sowie „Assassin’s Creed Odyssey“ nahezu allgegenwärtig waren, in „Assassin’s Creed Valhalla“ beinahe nicht existent sein werden.

Es wird hingegen längere Geschichten geben, die man als Teil der Hauptmission abschließen muss. Zudem kann man sogenannte „Weltereignisse“ erwarten, die spontaner auftreten und nicht gezielt gesucht werden müssen. Man hat sich für diesen Angang entschieden, da er die Geschichte unterstützt. Schließlich wird Eivor als ein Eindringling in England auftauchen, weshalb es keinen Sinn ergeben würde, wenn überall Questgeber zu finden sein würden.

Des Weiteren hat McDevitt einige Details zu den Romanzen verraten, die die Spieler in „Assassin’s Creed Valhalla“ aufbauen können. Demnach wird man mehr Möglichkeiten für längere Beziehungen bieten. Zwar kann man weiterhin mit so vielen Männern und Frauen schlafen, wie man möchte, jedoch kann man auf Wunsch auch monogam leben.

Die Beziehungen sollen realistischer gestaltet werden und den Spielern alle Möglichkeiten bieten. Schließlich wird man neben einer ernsthaften Beziehung auch einige Affären haben können. Somit kann sich der Protagonist Eivor, der sowohl in einer männlichen als auch weiblichen Variante zur Verfügung stehen wird, in seiner neuen Heimat einleben.

„Assassin’s Creed Valhalla“ erscheint am 17. November 2020 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X, die Xbox One, den PC und Google Stadia. Weitere Informationen kann man bei Interesse bereits in unserer Themenübersicht entdecken.

