Ghost of Tsushima: Launch-Trailer zum Samurai-Abenteuer – Release diese Woche

Der offizielle Launch-Trailer zu "Ghost of Tsushima" ist da. Er zeigt einige Szenen aus dem Spiel und macht auf die anstehende Veröffentlichung des Samurai-Abenteuers aufmerksam. Das neuste Sucker-Punch-Werk verweilt ab dem 17. Juli 2020 im Handel.

Nur noch wenige Tage müsst ihr euch gedulden.

Der Launch von „Ghost of Tsushima“ steht unmittelbar bevor. Was liegt da also näher, als passend zur anstehenden Veröffentlichung des Samurai-Titels den obligatorischen Launch-Trailer zu veröffentlichen. Diesen könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Ein paar Tage müsst ihr euch noch gedulden: Erscheinen wird der potentielle PS4-Blockbuster, der zu den letzten großen Spielen der in die Jahre gekommenen PlayStation 4 zählt, am 17. Juli 2020. Vorbestellungen sind demnach weiterhin möglich – beispielsweise bei Amazon.

Plus- und Collector’s Edition

Der Versandriese verkauft „Ghost of Tsushima“ unter anderem als Standard-Plus-Edition. Besonders an dieser Edition ist das beidseitig bedruckte Cover samt Foliendruck-Veredelung. Zu den Vorbesteller-Boni zählen der digitale Mini-Soundtrack, Jin als Avatar und ein dynamisches PS4-Design, das ebenfalls Jin in den Fokus rückt.

Auch die Collector’s Edition von „Ghost of Tsushima“ könnt ihr nach wie vor vorbestellen. Allerdings fällt sie mit rund 230 Euro recht kostspielig aus. Sie umfasst neben einer Vollversion des Spiels eine Sakai-Maske mit Gestell, eine Karte aus Stoff, ein Sashimono (Kriegsbanner), ein Furoshiki (Wickeltuch), eine SteelBook-Hülle, ein 48-seitiges Mini-Artbook von Dark Horse und einige digitale Inhalte.

„Ghost of Tsushima“ ist zeitlich in den Jahren 1274 bis 1281 angesiedelt und thematisiert die mongolische Invasion. Im Spielverlauf übernehmt ihr die Rolle von Jin Sakai, der als ein ehrenwerter Samurai in Erscheinung tritt.

Laut Sucker Punch ist der Held eine Art Robin Hood-Typ, der gegen die mongolische Macht und für die Unterdrückten in Tsushima kämpft. Das hat aber auch negative Folgen für den Hauptcharakter, da der Protagonist zu einem Hauptgegner wird, der beseitigt werden muss.

Zum Thema

Wollt ihr vor dem Kauf mehr über das Samurai-Spiel in Erfahrung bringen, dann werft einen Blick auf unsere „Ghost of Tsushima“-Übersicht. Die Tests zum Samurai-Titel werden übrigens am 14. Juli 2020 freigeschaltet. Die ersten Updates sind hingegen schon da.

