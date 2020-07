Ghost of Tsushima: Sucker Punch verspricht Eastereggs zu früheren Spielen

"Ghost of Tsushima" erscheint exklusiv für die PlayStation 4.

Über fehlenden Exklusiv-Nachschub dürften sich PlayStation 4-Besitzer aktuell sicherlich nicht beschweren. Nachdem erst vor wenigen Wochen „The Last of Us: Part 2“ ins Rennen geschickt wurde, steht der nächste potenzielle Exklusiv-Hit bereits in den Startlöchern.

Die Rede ist von „Ghost of Tsushima“ aus dem Hause Sucker Punch. Wenige Tage vor dem offiziellen Release des Samurai-Abenteuers nannten die Macher von Sucker Punch ein interessantes Detail. Wie es heißt, dürfen sich langjährige Fans des Studios auf eine Vielzahl an Eastereggs zu anderen Sucker Punch-Titeln wie „inFamous“ oder „Sly Cooper“ freuen.

Spieler sollten die Augen offen halten

„Wenn Sie wissen, wonach Sie suchen müssen, sind im Spiel ein paar Eastereggs zu Sly und inFamous versteckt“, so Sucker Punch hierzu kurz und knapp. „Ghost of Tsushima“ wird am kommenden Freitag, den 17. Juli 2020 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht. Bereits in der vergangenen Woche startete die Preload-Phase für Vorbesteller, durch die gewährleistet ist, dass ihr die benötigten Daten schon jetzt herunterladen und am Freitag pünktlich loslegen könnt.

Zum Thema: Ghost of Tsushima: Schwarz/Weiß-Modus eine Hommage an alte Samurai-Filme

In „Ghost of Tsushima“ verschlägt es euch auf die namensgebende Insel Tsushima, die als letztes Bollwerk zwischen dem japanischen Festland und der mächtigen Armee der Mongolen steht. Die Mongolen befinden sich auf einem gnadenlosen Eroberungsfeldzug durch Asien und drohen, auch Japan zu überrennen.

In der Rolle von Jin Sakai, einem der letzten Überlebenden seines Clans, nehmt ihr den Kampf gegen die Mongolen auf.

