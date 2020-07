Hyper Scape: Cinematic-Trailer, Gameplay und Start der PC-Open-Beta – Konsolen-Release im Sommer

"Hyper Scape" erscheint auch für Konsolen.

Update: Ubisoft hat inzwischen bestätigt, dass die Konsolen-Version von „Hyper Scape“ im Sommer erscheinen wird.

//Contacting Console Players…

The game will be coming to PS4 and XB1 this summer.

If you watch Twitch streams during PC Open Beta with the Twitch extension, you’ll unlock the items in the Battle Pass. Unlocked rewards will be on your account when we launch console this summer.

— Hyper Scape (@HyperScapeGame) July 12, 2020