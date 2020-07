UK Charts: The Last of Us 2 rutscht zwei Plätze nach unten – Neuer Spitzenreiter

Die neusten Charts aus Großbritannien sind eingetroffen. Der Naughty-Dog-Blockbuster "The Last of Us Part 2" musste sich geschlagen geben und "F1 2020" holte sich die Pole-Position.

"F1 2020" hat die Spitzenposition erobert.

Die UK-Charts haben einen neuen Spitzenreiter. Nachdem „The Last of Us Part 2“ seit dem Launch dominieren konnte, stieg „F1 2020“ auf diesem Rang ein. Die jährlich erscheinende Rennserie von Codemasters erlebte ihre größte Eröffnungswoche seit 2017, mit einem Verkaufsanstieg von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Aber auch der zweite Platz ging in dieser Woche nicht an das Naughty-Dog-Abenteuer. Denn der Switch-Titel „Animal Crossing: New Horizons“ schob sich dazwischen. Der Absatz von „The Last of Us Part 2“ ging im Jahresvergleich um 48 Prozent zurück und sorgte letztendlich für den dritten Rang.

Für „Marvel’s Iron Man VR“ ging es noch schneller bergab – und zwar von Platz 2 auf Rang 9, nachdem die Verkaufszahlen im Wochenvergleich um 75 Prozent schrumpften. Das Spiel ist „Blood & Truth“, der großen PlayStation VR-Veröffentlichung des letzten Jahres, aber immernoch weit voraus. Darüber hinaus neigen PSVR-Spiele dazu, in den Charts wieder aufzusteigen, wenn die Hardware im Einzelhandel rabattiert wird.

Auf den weiteren Rängen folgen in den neusten UK-Charts „Mario Kart 8 Deluxe“, das vom elften Platz aufsteigen konnte, und die Switch-Version von „Minecraft“. Auch für „GTA 5“ und „Call of Duty Modern Warfare“ läuft es weiterhin ordentlich. Ebenfalls in den neusten Charts vertreten sind „Luigis Manson 3“ und die „Crash Bandicoot N.Sane Trilogy“.

UK-Charts der Woche vom 6. bis 12. Juli 2020

(Neu) F1 2020 ( 3 ) Animal Crossing: New Horizons ( 1 ) The Last of Us Part 2 ( 11 ) Mario Kart 8 Deluxe ( 6 ) Minecraft (Switch) ( 5 ) Grand Theft Auto 5 ( 7 ) Call of Duty: Modern Warfare ( 9 ) Luigi’s Mansion 3 ( 2 ) Marvel’s Iron Man VR ( 18 ) Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

Zum Thema

Auch die Charts aus Deutschland werden regelmäßig veröffentlicht, wenn auch stark limitiert auf die ersten Plätze. Hierzulande konnte jüngst „The Last of Us Part 2“ den ersten Rang beanspruchen. Allerdings wurden in den neusten Charts nur die Verkäufe vor dem Launch von „F1 2020“ berücksichtigt. Das heißt, auch hierzulande dürfte es in Kürze einen Führungswechsel geben.

Falls ihr euch eher für die neusten PlayStation Charts interessiert: Welche Games im vergangenen Juni die Ranglisten erobern konnten, erfahrt ihr in dieser Meldung. Um ein wenig zu spoilern: „The Last of Us Part 2“ war vorne dabei.

