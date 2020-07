Assassin’s Creed Valhalla: Eivors Story soll Entwicklung von Assassinen und Templern zeigen

Eivor kann in "Assassin's Creed: Valhalla" mehr über Assassinen und Templer lernen.

Vergangenes Wochenende gewährte Ubisoft im Rahmen eines Online-Events einen Einblick in über 30 Minuten Gameplay aus „Assassin’s Creed Valhalla“. Darin sahen wir, wie Wikinger-Krieger Eivor nicht nur in brutalen Schlachten kämpft, sondern auch eine aufwendig gestaltete Spielwelt bereist. Diesmal entführt uns die Meuchelmörder-Saga ins von Machtkämpfen zerrüttete England des 9. Jahrhunderts.

Assassin’s Creed Valhalla treibt Entwicklung der Assassinen und Templer voran

Obwohl es aufgrund des neues Settings zunächst nicht so wirken mag, wird „Valhalla“ die in „Origins“ und „Odyssey“ gestarteten Ereignisse fortführen, in denen wir die Ursprünge des Assassinen-Ordens und des Templer-Ordens miterleben konnten. Wir werden also auf Eivors Reise erfahren, wie sich Die Verborgenen (Proto-Assassinen) und Der Orden der Ältesten (Proto-Templer) große Schritte auf dem Weg hin zu jenen Geheimbünden machten, die wir aus den Anfängen der Reihe kennen.

Im Interview mit Gamespot ging Darby McDevitt, der Creative Director von „Valhalla“, diesbezüglich etwas näher ins Detail und sagte, es seien zwar „noch immer Die Verborgenen und Der Orden der Ältesten, allerdings sind wir nur 250 Jahre vom Original-‚Assassin’s Creed‘ entfernt. Deshalb wollen wir wirklich, dass euch [‚Valhalla‘] das Gefühl vermittelt, wie sich [beide Gruppen] verändert haben und was seit Bayeks Zeit ebenfalls geschehen ist.“

Wie genau die Entwicklung der beiden Orden in „Valhalla“ aussehen wird und wie wir diese im Laufe von Eivors Geschichte erfahren werden, verriet McDevitt hingegen nicht. Er deutete jedoch an, es gäbe in der Spielwelt des nächsten „Assassin’s Creed“ viel zu erforschen und „eine Menge cooler Überlieferungen zu entdecken“, die uns womöglich in dieser Hinsicht neue Informationen liefern könnten.

Konkrete Antworten werden wir ansonsten wohl erst erhalten, wenn wir „Assassin’s Creed Valhalla“ selbst spielen können. Der nächste Teil von Ubisofts Open-World-Saga erscheint am 17. November 2020 für PlayStation 4 und PlayStation 5.

Wollt ihr mehr über die Entwicklung von Assassinen und Templern erfahren?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Valhalla