Ghost of Tsushima im Test: Review-Wertungen in der Übersicht

Die internationalen Test-Wertungen zu "Ghost of Tsushima" sind da. Wir haben eine Übersicht für euch, die verrät, ob der Kauf lohnt. Spielen könnt ihr "Ghost of Tsushima" ab dem kommenden Freitag.

"Ghost of Tsushima" erscheint am kommenden Freitag für die PS4.

Heute fiel das Embargo für Tests zu „Ghost of Tsushima“. Während wir etwas mehr Zeit benötigen, möchten wir auf die internationalen Reviews aufmerksam machen. Auf Metacritic kommt „Ghost of Tsuhima“ basierend auf momentan knapp 50 Tests auf einen Score von 84.

Ganz einig sind sich die Tester beim neuen Sucker Punch-Spiel nicht. Die Bandbreite reicht von 60 bis hin zu 100 Punkten. Nachfolgend haben wir einige Zitate aus der Presse für euch.

Das sagt die internationale Presse

CGMagazine: „Ghost of Tsushima ist eine ausgezeichnete Hommage an klassische Samurai-Filme und ein verdammt gutes Spiel dazu. Es ist wahrhaftig eine Meisterklasse in der Präsentation und bietet durchweg Spaß und fesselndes Gameplay.“

Twinfinite: „Dank seiner neuartigen, klaren Herangehensweise an das Sandbox-Design und der Tatsache, wie verdammt viel Spaß das Spiel macht, ist dies ein unumgängliches Erlebnis für jeden, der Spaß an Spielen in der offenen Welt hat oder von seiner Ästhetik und Umgebung begeistert ist.“

WCCFTECH: „Ghost of Tsushima ist das bisher beste Spiel von Sucker Punch und ein großartiger Open-World-Titel, der sich mit einigen der größten Namen des Genres messen kann. Die hervorragende Wiedergabe des feudalen Japans, zusammen mit den gut geschriebenen Charakteren und der Geschichte, machen Ghost of Tsushima zum letzten Must-Have-Exklusivspiel für PlayStation 4.“

PSU: „Ghost of Tsushima erweitert die bestehende Vorlage für Abenteuer in der offenen Welt um ein phantasiefreies Samurai-Abenteuer, das dem Samurai-Kino von einst liebevoll huldigt. Auch wenn euer Kilometerstand je nach Grad euer Erschöpfung in der offenen Welt variieren kann, bleibt Ghost of Tsushima zweifellos nicht nur eines der besten Open-World-Abenteuer, die man für Geld kaufen kann, und ein atemberaubendes PlayStation 4-Exklusivspiel, sondern auch die bisher beste Leistung von Sucker Punch Productions.“

Vandal: „Ghost of Tsushima ist nicht revolutionär, aber es ist wirklich angenehm. Auch wenn einige Aspekte wie die KI fehlerhaft sind, sind die Umgebung und die Erfahrung unvergesslich. Und es bleibt einem in Erinnerung, nachdem man es beendet hat.“

GameSpot: „Das Spiel erreicht viele fantastische filmische Höhepunkte. Und diese heben es letztendlich über das gewohnte Design der Open World-Quests und all die angeborenen Schwächen, die damit einhergehen, hinaus – aber diese Unvollkommenheiten und stumpfen Ecken sind definitiv immer noch vorhanden.“

Test-Wertungen in der Übersicht

Daily Star – 100

GamingTrend – 95

Destructoid – 95

Twinfinite – 90

PSU – 90

PusSquare – 90

Shacknews – 90

Gamesradar – 90

Hardcore Gamer – 90

Vandal – 85

Gamesbeat – 85

The SixtAxis – 80

EGM – 80

Metro – 70

GameSpot – 70

VG247 – 60

VGC – 60

Die komplette Übersicht über die internationalen Testwertungen zu „Ghost of Tsushima“ könnt ihr euch hier anschauen.

Zum Thema

Etwas Geduld müsst ihr noch aufbringen: „Ghost of Tsushima“ wird am 17. Juli 2020 exklusiv für die PlayStation 4 auf den Markt gebracht. Mehr zum neuen Abenteuer von Sucker Punch erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

