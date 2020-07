Apex Legends: Weitere Hinweise auf neuen Charakter und neue Karte aufgetaucht

Die sechste Saison könnte einige Neuheiten für "Apex Legends" mit sich bringen.

Die zuständigen Entwickler von Respawn Entertainment planen den Battle Royale-Shooter „Apex Legends“ in aller Regelmäßigkeit mit neuen Inhalten zu erweitern. Darunter finden sich auch neue Charaktere, die nach und nach die Geschichte dieses Universums weitererzählen. Dafür bietet man den Spielern wöchentliche Aufträge für Einzelspieler und weitere Geschichten, die mehr über die Welt verraten.

Kommt Ash bald ins Spiel?

Inzwischen wurde die letzte Quest der fünften Saison veröffentlicht und alle Spieler, die in dieser Saison 45 Schatzpakete gesammelt haben, können sich an diesem Auftrag versuchen. Durch den Abschluss scheint man auch Hinweise auf einen neuen Charakter sowie eine neue Karte zu erhalten, die mit der sechsten Saison ins Spiel kommen sollen.

In einer Mission, die nach dem Abschluss der finalen Quest freigeschaltet wird, kommt man in eine Kammer und lernt einen Charakter kennen, der Ash heißen soll. Dabei handelt es sich um eine Simulacrum-Pilotin, die auch als Antagonist aus „Titanfall 2“ bekannt ist. In „Apex Legends“ tauchte sie erstmals in einem Cinematic Launch Trailer für die vierte Saison auf.

Allerdings hat sie in der neuen Mission ihren Kopf verloren, den man jedoch ersetzen kann, um Ash wieder zum Leben zu erwecken. Möglicherweise wird sie aus diesem Grund der nächste spielbare Charakter in „Apex Legends“ sein. Zudem kann man einen Dialog zwischen Lifeline und Octane verfolgen, in dem Lifeline von Olympus spricht. Er deutet eine Reise zu der Stadt auf Psamathe an, die bereits zu Beginn der vierten Saison als mögliche Karte angedeutet wurde.

Es gilt einmal mehr, dass dies weiterhin nur Hinweise auf die neuen Inhalte sind. Jedoch sollte es nicht mehr allzu lange dauern, bis Respawn Entertainment neue Informationen zu der sechsten Saison enthüllt. Schließlich wird die aktuelle Saison nur noch wenige Wochen laufen. Sobald entsprechende Details mitgeteilt werden, lassen wir euch davon wissen.

