Godfall: Slashing & Looten – Entwickler möchten ein neues Genre begründen

"Godfall" erscheint Ende des Jahres für die PS5 und den PC.

Zu den ersten Titeln, die seinerzeit für die PlayStation 5 angekündigt wurden, gehörte „Godfall“, das zur Zeit bei den Entwicklern von Counterplay Games entsteht.

Zu den spielerischen Stärken von „Godfall“ soll laut offiziellen Angaben die Kombination aus dem vielseitigen Kampfsystem auf der einen und der motivierenden Loot-Spirale auf der anderen Seite gehören. In einem aktuellen Interview ging Game-Director Keith Lee noch einmal auf die spielerische Umsetzung von „Godfall“ ein und wies darauf hin, dass sich Counterplay Games für die finale Fassung des Action-Titels große Ziele gesetzt hat.

Die Begründung eines neuen Genres?

„Die Vision für dieses Spiel war, wie wir Nahkampfkämpfe mit dem Looten von Dritten kombinieren können, um wirklich gehaltvolle, straffe Kampfmechaniken, den Moment-zu-Moment-Fluss und diese Erfahrung zu erreichen. Viele Leute in unserem Team sind große Fans von Skill-basierten Action-Kampf-Titeln“, so Keith Lee im Gespräch mit GameSpot.

Zum Thema: Godfall: Boxart der PS5-Version enthüllt

Und weiter: „Aber es gibt auch Leute in unserem Team, die aufgrund unseres Hintergrunds bei Diablo und bei Blizzard immer eine Vorliebe für Loot-getriebene Action-Rollenspiele hatten. Wir lieben es, Borderlands zu spielen. Die ursprüngliche Prämisse und das Konzept lauteten also: Können wir ein Spiel haben, das sich genau in der Mitte befindet, was bedeuten würde, dass es sowohl aus dem Looten als auch aus Fähigkeiten besteht?“

Unter dem Strich geht es den Entwicklern von Counterplay Games darum, mit „Godfall“ in gewisser Weise ein neues Genre zu begründen. „Godfall“ erscheint Ende des Jahres für den PC und die PS5.

