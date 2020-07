Marvel’s Avengers: Beta-Termine enthüllt – PS4-Spieler starten zuerst

Die Vollversion wird auch für die Next-Gen-Konsolen erscheinen.

Square Enix und Crystal Dynamics haben Details zum Beta-Fahrplan von „Marvel’s Avengers“ enthüllt.

Starten wird am 7. August 2020 zunächst eine Vorbesteller-Beta, an der PlayStation 4-Spieler teilnehmen können. Ab dem 14. August 2020 dürfen dann Vorbesteller auf dem PC und der Xbox One in die Testphase eintauchen. Am selben Tag geht die offene PS4-Beta an den Start. Auf den anderen Plattformen folgt die zuletzt genannte Phase am 21. August 2020.

Die Beta-Termine in der Übersicht

7. August – PS4-Beta für Vorbesteller

14. August – Beta-Zugang für Vorbesteller auf Xbox One und PC

14. August – Start der PS4-Open-Beta

21. August – Start der offenen Beta auf alle Plattformen

Auch zum Inhalt der Beta von „Marvel’s Avengers“ wurden Angaben gemacht. Sie umfasst Kampagnen-Inhalte, Koop-Missionen und einen Helden-Fortschritt. Zu den weiteren Bestandteilen zählen die „War Zones“ und „Drop Zones“. Den Angaben des Creative-Directors Shaun Escayg zufolge werdet ihr in der Lage sein, die meisten Features aus der Vollversion zu testen.

Neuer Livestream geplant

Außerdem wurde für den 29. Juli 2020 um 19 Uhr ein weiterer „War Table“-Livestream angekündigt. Im Zuge der Show sollen weitere Details zur anstehenden Beta von „Marvel’s Avengers“ geteilt werden.

Auf den Launch der Vollversion müsst ihr etwas länger warten: „Marvel’s Avengers“ erscheint am 4. September 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Zu einem späteren Zeitpunkt werden die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und die PlayStation 5 versorgt.

Und auch nach dem Launch ist noch lange nicht Schluss: Vor einiger Zeit gaben die Macher bekannt, dass der Titel nach dem Marktstart langfristig mit zusätzlichen Inhalten unterstützt wird. Versprochen wurden neue Handlungsstränge und besonders knackige Herausforderungen, die sich an ehrgeizige Spieler richten.

