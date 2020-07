PSN-Deal: PS4-Angebot der Woche mit 86 Prozent Rabatt

Das neuste Angebot der Woche wurde heute freigeschaltet. Im PlayStation Store könnt ihr derzeit besonders günstig in den Besitz von "Far Cry 5" kommen - passend zur Ankündigung von "Far Cry 6".

Vor dem Launch von "Far Cry 6" kännt ihr euch recht günstig mit "Far Cry 5" beschäftigen.

Heute ist Mittwoch, was bedeutet: Das neuste Angebot der Woche wurde freigeschaltet. Es richtet sich nicht zuletzt an Spieler, die sich nach der Ankündigung von „Far Cry 6“ mit einem der Vorgänger beschäftigen möchten.

Far Cry 5 im PSN-Angebot

Im Preis reduziert wurde am heutigen Mittwoch der Shooter „Far Cry 5“. Und der Preis kann sich durchaus sehen lassen. Im PlayStation Store werden ab sofort nur 9,79 Euro fällig. Sony verweist auf einen Rabatt in Höhe von 86 Prozent, da im Shop des PS4-Herstellers nach wie vor die unverbindliche Preisempfehlung von Ubisoft gilt.

Bei Händlern wie Amazon werden für „Far Cry 5“ schon lange keine 70 Euro mehr fällig. Beim Versandriesen zahlt ihr momentan für die Disk-Version rund 24 Euro zuzüglich Versand.

Informationen zu Far Cry 5:

Veröffentlicht am 27. März 2018

Metascore: 81 (PS4-Version)

User-Score: 6,7

Regulärer Preis: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

„Far Cry 5“ schickt euch nach Hope County, wo die fanatische Weltuntergangs-Sekte „Project at Eden’s Gate“ ihr Unwesen treibt. Als Spieler erhebt ihr euch gegen den Sektenführer Joseph Seed und seine Geschwister, um eine bedrängte Gemeinde zu befreien.

+++ Far Cry 5 im Test: Mit Eden’s Gate auf Kollisionskurs +++

„Far Cry 6“ angekündigt: Im Laufe der Woche wurde der Nachfolger „Far Cry 6“ angekündigt, der am 18. Februar 2021 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen wird. Parallel dazu erobert der Shooter die beiden Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X. Dank eines Upgrade-Programmes dürfte euch der Umstieg leichter fallen.

Zum Thema

Angebot der vergangenen Woche

Gültig sind die Deals of the Week immer bis zum Donnerstag der Folgewoche, was bedeutet, dass ihr das Angebot der vergangenen Woche noch bis morgen in Anspruch nehmen könnt.

Günstiger verkauft wird seit einigen Tagen die Ultimate-Edition von „Dragon Ball Fighter Z“. Dank eines 83-Prozent-Rabattes bekommt ihr den Titel zum Preis von 19,54 Euro. Doch wie erwähnt: Gültig ist er nur noch bis zum morgigen Donnerstag.

+++ 8-Bit Invaders: 99 Prozent Rabatt – PS Plus-User zahlen 29 Cent +++

Weitere Deals im PSN: Im PlayStation Store werden regelmäßig neue Rabatte freigeschaltet. Erst kürzlich ging beispielsweise der große Juli-Sale an den Start. Auch besondere Rabatte für PS Plus-User wurden freigeschaltet.

Und falls ihr im Moment knapp bei Kasse seid, aber eine gültige PlayStation Plus-Mitgliedschaft euer Eigen nennt: Die PS Plus-Games für Juli 2020 stehen zum Kauf bereit.

