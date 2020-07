Red Dead Online: In dieser Woche mit Belohnungen für Kopfgeldjäger und mehr

Ab sofort stehen neue Boni und Rabatte in der Welt von "Red Dead Online" bereit. In dieser Woche dürfen sich unter anderem die Kopfgeldjäger unter euch über exklusive Belohnungen freuen.

"Red Dead Online": In dieser Woche kommen Kopfgeldjäger auf ihre Kosten.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Rockstar Games bekannt gaben, warten im Online-Titel „Red Dead Online“ ab sofort neue Inhalte und Boni auf euch.

Offiziellen Angaben zufolge dürfen sich in diesen Tagen unter anderem Kopfgeldjäger und Söldner über die Möglichkeit freuen, in entsprechenden Missionen 50 Prozent mehr Red Dead Online-Dollar und Rollen-Erfahrungspunkte zu sammeln. Wer die Kopfgeldjäger-Lizenz noch nicht sein Eigen nennen sollte und bis zum 21. Juli 2020 zugreift, erhält 200 kostenlose Red Dead Online-Dollar obendrauf. Für jeden weiteren Rang erhaltet ihr weitere 100 Red Dead Online-Dollar.

Diejenigen unter euch, die bereits den höchsten Rang erreicht haben, spendiert Rockstar Games eine Schatzkarte und zehn Dynamitstangen. Diverse Rabatte dürfen in dieser Woche natürlich ebenfalls nicht fehlen. So wird euch in den kommenden Tagen ein Rabatt in Höhe von 40 Prozent auf doppelte Patronengurte, Scharfschützengewehre, Röcke, Schienbeinschützer, Macheten oder Beinschützer eingeräumt.

Anbei eine Übersicht über die Twitch Prime-Boni der Woche.

Die Twitch Prime-Boni der Woche im Detail

1.000 Red Dead Online-Dollar

Fünf Goldbarren-Rabatt auf den Schlachttisch

6.000 Händler-XP

40 Prozent Rabatt auf ein Pferd

40 Prozent Rabatt auf einen Stellplatz

40 Prozent Rabatt auf eine Flinte

50 Einheiten Flinten-Brandschrot

„Red Dead Online“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung

