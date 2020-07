Unreal Engine 5: Lumen soll auf PS5 und Xbox Series X in 60FPS realisiert werden

Die Unreal Engine 5 soll zu den führenden Engines auf den neuen Konsolen gehören.

Vor ein paar Wochen ermöglichte uns Epic Games mittels einer Gameplay-Demo, die auf der PS5 lief, einen ausführlichen Blick auf die technischen Möglichkeiten der Unreal Engine 5.

Zu den neuen Features des vielseitigen Grafikmotors gehört die „Lumen“ genannte Beleuchtungs-Technologie, auf die die Verantwortlichen von Epic Games in einem aktuellen Interview noch einmal zu sprechen kamen. Wie Nick Penwarden, Vice President of Engineering at Epic Games, zu verstehen gab, läuft „Lumen“ auf der Xbox Series X und der PlayStation 5 aktuell noch in 30 Bildern die Sekunde.

Epic Games verfolgt mit der Unreal Engine 5 ambitionierte Pläne

Dabei soll es allerdings nicht bleiben. Stattdessen verfolgt Epic Games intern das Ziel, „Lumen“ auf der Xbox Series X beziehungsweise der PlayStation 5 auf kurz oder lang in 60FPS zu realisieren. „Lumen ist eine frühe, ehrgeizige Technologie und wird derzeit mit 30 FPS auf den Next-Gen-Konsolen ausgeführt. Das Team arbeitet intensiv an der Optimierung und wir streben bei der Veröffentlichung 60 Hertz an“, so Penwarden.

„Auch wenn Lumen für rauere reflektierende Objekte hervorragend geeignet ist, unterstützen wir derzeit keine Spiegelreflexionen für glatte Objekte. Wir arbeiten auch noch an der Detailverfolgung, um Lichtlecks zu reduzieren und bessere Ergebnisse in architektonischen Umgebungen zu erzielen. Zuletzt untersuchen wir weitere Optionen für Anrufe, damit Sie auswählen können, wo Sie Ihre Kompromisse zwischen Qualität und Leistung für Ihre Projekte eingehen möchten.“

Zum Thema: PS5 & Xbox Series X: Unreal Engine 5 soll Spiele in Filmqualität ermöglichen

Und weiter: „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lumen heute auf den Konsolen der nächsten Generation arbeitet, über hervorragende Funktionen verfügt und erstaunliche Ergebnisse für die dynamische Laufzeitbeleuchtung liefert, wie Sie hier und in anderen Beispielen der Demo sehen können. Alles in allem sind wir unglaublich gespannt, was Content-Ersteller mit der Leistun erreichen können, die Nanite und Lumen gemeinsam nutzen.“

In der Vergangenheit wies Epic Games bereits darauf hin, dass das Studio auf der PS5 sowie der Xbox Series X ambitionierte Ziele verfolgt und es den Entwicklern mit der Unreal Engine 5 ermöglichen möchte, Videospiele in Filmqualität abzuliefern.

Quelle: SP1st

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5