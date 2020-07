Bandai Namco Entertainment Fun Live: Streams zu Project CARS 3, Scarlet Nexus und mehr angekündigt

"Bandai Namco Entertainment Fun Live" findet in diesem Monat statt.

Aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus wurden zuletzt zahlreiche Events der Videospiel-Industrie verschoben oder gar ganz gestrichen.

Darunter die E3, die in diesem Jahr komplett ausfallen wird. Die verschiedenen führenden Publisher reagierten mit der Ankündigung eigener Online-Events auf diese Entwicklung. Am heutigen Donnerstag Mittag zogen die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment nach und kündigten unter dem Namen „Fun Live“ gleich eine ganze Serie von Live-Streams an.

Zum Thema: Scarlet Nexus: Das Next-Gen-Projekt der Tales of-Macher im neuen Trailer

Los geht es bereits am morgigen Freitag, den 17. Juli 2020 mit der Präsentation der „Jump Force: Deluxe Edition“ und des Arcade-Kicks „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“. Zu den weiteren Titeln, die in den kommenden Tagen vorgestellt werden, gehören „The Dark Pictures: Little Hope“ oder „Project CARS 3“.

Anbei eine Übersicht über die „Bandai Namco Entertainment Fun Live“-Streams der nächsten Tage.

Freitag, den 17. Juli 2020

Sonntag, 19. Juli 2020

Dienstag, 21. Juli 2020

Freitag, 24. Juli 2020

Wer live dabei sein möchte, kann die Streams auf Facebook oder Youtube live mitverfolgen.

Mark your calendars and join us over the next week online as we sit down with producers and directors of your favourite games to hear their passion for the games you love! #BNEFunLive pic.twitter.com/KjeV4nCye7

— BANDAI NAMCO S.E.A. (@BandaiNamcoSEA) July 16, 2020