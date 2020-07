Ghost of Tsushima: 30FPS auf der PS4 Pro und weitere technische Details zum PS4-Exklusiv-Titel

In dieser Woche erscheint "Ghost of Tsushima" exklusiv für die PlayStation 4. Wie sich einer ausführlichen Performance-Analyse unter anderem entnehmen lässt, werden sich auch Besitzer einer PS4 Pro mit einer Darstellung in 30FPS arrangieren müssen.

Nachdem uns in dieser Woche die ersten internationalen Reviews zum PlayStation 4-exklusiven Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ erreichten, steht ab sofort auch eine ausführliche Performance-Analyse bereit.

Der Analyse aus dem Hause Digital Foundry lässt sich entnehmen, dass „Ghost of Tsushima“ auf der PlayStation 4 Pro mit zwei Darstellungs-Modi versehen wurde. Während im Quality-Modus eine Auflösung von 3.200 x 1.800 Bildschirmpunkten (via Checkerboard) geboten wird, bringt es der Performance-Modus auf native 1080p. Mit einer Darstellung in 60 Bildern die Sekunde sollte aber in keinem der beiden Modi gerechnet werden.

Digital Foundry empfiehlt den Quality-Modus

Im Quality-Modus liegt die Bildwiederholungsrate zwischen 27 und 30FPS. Im Quality-Modus hingegen sind es stabile 30 Bilder die Sekunde. Besitzern eines 4K-Bildschirms legen die Redakteure von Digital Foundry dennoch den Quality-Modus ans Herz, da die Einbrüche der Bildwiederholungsrate in der Praxis kaum spürbar seien. Gelobt wird im Zuge der Analyse die Tatsache, dass es den Entwicklern von Sucker Punch gelang, eine abwechslungsreiche und stimmige Spielwelt zu erschaffen.

Neben der hervorragenden Umsetzung der Lichteffekte sind es vor allem der flüssige Tag-Nacht-Zyklus, das Management der Wolken und die Wetter- und Winddynamik, die in der Welt von „Ghost of Tsushima“ für eine ungemein dichte Atmosphäre sorgen. Auch die Charakter-Modelle und Animationen können laut Digital Foundry überzeugen. Auch wenn sie einem Direktvergleich mit dem vor wenigen Wochen veröffentlichten „The Last of Us: Part 2“ nicht standhalten.

Weitere Details zur technischen Umsetzung des Samurai-Abenteuers entnehmt ihr dem angehängten Video. „Ghost of Tsushima“ wird am morgigen Freitag, den 17. Juli 2020 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht.

