Star Wars Squadrons: Diese Raumschiffe warten zum Launch auf euch

"Star Wars: Squadrons" erscheint im Oktober 2020.

Vor wenigen Wochen kündigten Electronic Arts und die Entwickler von EA Motive die laufenden Arbeiten an „Star Wars: Squadrons“ offiziell an.

Wie es der Name bereits andeutet, haben wir es bei „Star Wars: Squadrons“ mit einem Multiplayer-Titel zu tun, in dem ihr am Steuer von verschiedenen Raumschiffen Platz nehmt und euch in Team-basierten Schlachten gegen andere Spieler behauptet. Auf der offiziellen Website gingen die Macher von EA Motive auf die Raumschiffe ein und wiesen darauf hin, dass insgesamt vier unterschiedliche Klassen auf euch warten.

Darüber hinaus heißt es, dass „Star Wars: Squadrons“ zum Launch mit acht unterschiedlichen Raumschiffen aufwarten wird. Anbei die entsprechende Übersicht.

Diese Raumschiffe stehen zum Launch bereit

● T-65B X-wing (Starfighter)

● BTL-A4 Y-wing (Assault Starfighter/Bomber)

● RZ-1 A-wing (Interceptor)

● UT-60D U-wing (Starfighter/Support Craft)

● TIE/ln starfighter (Tie-Fighter)

● TIE/sa bomber (Tie-Bomber)

● TIE/in interceptor (Tie-Interceptor)

● TIE/rp reaper attack lander (Tie-Reaper)

„Star Wars: Squadrons“ befindet sich für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 in Entwicklung und wird hierzulande ab dem 2. Oktober 2020 erhältlich sein. Zu den Features der Multiplayer-Flug-Action gehören der Cross-Play-Support sowie die VR-Unterstützung auf dem PC sowie der PlayStation 4.

