Uncharted der Film: Nach der COVID-19-bedingten Verschiebung – Dreharbeiten gestartet – Update

"Uncharted" findet 2021 den Weg auf die große Leinwand.

Update: Es ging doch noch nicht los. Sony Pictures stellte in einem kurzen Statement klar, dass die Dreharbeiten zu „Uncharted“ noch nicht begonnen haben. Allerdings laufen die Vorbereitungen und das Unternehmen hofft, dass der Startschuss in Kürze fällt.

Update: A Sony representative confirmed with IGN that production on the Uncharted movie has not yet started, but preparations are underway and they’re „hoping to start soon.“ https://t.co/ePcUD1XgNI

— IGN (@IGN) July 15, 2020