Under: Horror-Titel im Stil von P.T. angekündigt – Trailer, Gameplay & Details

"Under" wandelt spielerisch auf den Pfaden der "P.T."-Demo.

Im August 2014 veröffentlichte Konami mit „P.T.“ beziehungsweise „Playable Teaser“ eine spielbare Demo zum Horror-Reboot „Silent Hills“.

Auch wenn „Silent Hills“ niemals realisiert wurde, gibt es viele Entwickler, die sich laut eigenen Angaben von der Aufmachung von „P.T.“ inspiriert fühlten. Darunter das Indie-Studio Globiss, das unter dem Namen „Under“ einen neuen Horror-Titel für die Konsolen und den PC ankündigte, dessen spielerische Aufmachung doch recht deutlich an „P.T.“ erinnert.

Beklemmender Horror auf hoher See

„Under“ versteht sich laut offiziellen Angaben als ein Horror-Titel vor einer historischen Kulisse, die sich für den Protagonisten schnell in einen Alptraum verwandelt. So findet ihr euch in „Under“ an Bord eines sinkenden Luxus-Liners wieder und seht euch mit einem mörderischen Kampf gegen die Zeit konfrontiert, in dem jede Entscheidung wertvolle Zeit kosten kann.

Zum Thema: Othercide: Gameplay und Kampfsystem des Horror-RPGs in Videos vorgestellt

In den Mittelpunkt der Geschichte rückt der traumatisierte Weltkriegs-Veteran Alexander Dockter, dem schnell klar wird, dass er sich offenbar auf einem verfluchten Schiff befindet. Während Alexander nach einem Ausweg aus seiner lebensbedrohlichen Misere sucht, wird er von einer unheimlichen Kreatur verfolgt.

Anbei ein Trailer und erste Spielszenen zu „Under“. Der Horror-Titel wird Ende des Jahres für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch veröffentlicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Under