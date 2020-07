DualSense: PS5-Controller ab 18 Uhr im Livestream – Neue Videos

Der auf den Namen DualSense hörende Controller der PS5 wurde schon vor Monaten vorgestellt. Zu Gesicht bekamen wir bisher aber nur offizielle Produktbilder und Fotos, deren Realitätsnähe zunächst angezweifelt wurde.

Etwas mehr vom Controller werdet ihr heute Abend zu Gesicht bekommen. Das passiert im Rahmen eines Livestreams, den Geoff Keighley um 18 Uhr starten wird. Darauf verwies der Moderator und Produzent in einem Tweet, der bereits einen kurzen Blick auf das Eingabegerät der PS5 gewährt.

Zum Video (weiter unten) schreibt Keighley: „Das ist der DualSense-Controller der PS5. Morgen Mittag ET/ 9am PT [Hierzulande heute um 18 Uhr] ist die Zeit für ein Hands on gekommen. Ich kann es kaum erwarten, euch von meinen Erfahrungen zu berichten.“

Anschauen könnt ihr euch den heutigen Stream nachfolgend. Laut Counter geht es sogar schon um 17:30 Uhr los. Doch erst um 18 Uhr dürfte die Präsentation starten.

Aber nicht nur der DualSense ansich soll gezeigt werden. Auch wird Geoff Keighley ein Interview mit Eric Lempel führen. Er ist der PlayStation Head of Worldwide Marketing. Das heißt, ihr könnt einige positive Aussagen zum neuen Controller erwarten.

Der entsprechende Tweet beinhaltet ebenfalls einen kurzen Videoschnippsel zum Dualsense:

