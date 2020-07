Ghost Recon Breakpoint: Gratis spielen – Taktik-Shooter am Wochenende kostenlos

Spielt "Ghost Recon Breakpoint" am Wochenende kostenlos.

„Ghost Recon Breakpoint“ könnt ihr einige Tage lang kostenlos testen. Gestartet wurde zu diesem Zweck ein Free-Weekend, das auf den gängigen Plattformen, für die der Taktik-Shooter erhältlich ist, läuft. Unterstützt werden die beiden Konsolen PS4 und Xbox One sowie der PC.

Der Start des Free Weekends in „Ghost Recon Breakpoint“ erfolgte bereits am gestrigen 16. Juli 2020. Das Ende des Events wird laut Tweet-Ankündigung am 20. Juli 2020 eingeläutet. Auf der deutschen Seite ist von einem Ende am 19. Juli 2020 die Rede.

Übernehmt den Spielstand

Wie immer gilt: Solltet ihr euch später dazu entschließen, die Vollversion von „Ghost Recon Breakpint“ zu erwerben, dann könnt ihr den von euch erarbeiteten Spielstand auch nach dem Ende des Free Weekends nutzen.

Zufällig wird das Free Weekend offenbar nicht gestartet. Denn in „Ghost Recon Breakpoint“ wartet seit einigen Tagen ein neues Feature auf die Spieler. Es sind die KI-Teammitglieder, die am 15. Juli 2020 mit einem Update in das Spiel gebracht wurden.

Nachdem ihr das Update 2.1.0 heruntergeladen habt und euch anmeldet, seht ihr zunächst ein Einführungsvideo, das euch mit den neuen Kameraden vertraut macht. Zudem erfahrt ihr im Clip, wie ihr sie mit maximaler Effizienz einsetzen könnt.

Zum Thema

Die neuen Teammitglieder in „Ghost Recon Breakpoint“ können jederzeit in einem Solo-Spiel aktiviert oder deaktiviert werden, was über das Menü passiert. Letztendlich liegt es an euch, wie ihr ihr spielen wollt: Mit Unterstützung durch euer Team oder als einsamer Wolf.

Wissenswert ist außerdem:

In den Modi „Normal“, „Immersiv“ und „Angepasst“ habt ihr Zugriff auf die KI-Teammitglieder, wenn ihr euch in einer Solo-Session befindet.

Sofern ihr die KI-Teammitglieder aktiviert habt, warten sie vor Erewhon auf euch, wenn ihr dorthin zurückkehrt. Auch wenn ihr per Schnellreise zu einem anderen Ort reist, sind sie schon da.

Nachfolgend könnt ihr euch nochmals das neuste Video zu den KI-Teamkameraden anschauen:

