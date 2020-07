PS5 & Xbox Series X: Laut The Initiative kommt es nicht nur auf die reine Hardware-Leistung an

Laut Francisco Aisa García von The Initiative kommt es bei den beiden Next-Generation-Konsolen PS5 und Xbox Series X nicht nur auf die reine Hardware-Leistung der beiden Systeme an. Viel mehr geht es darum, wie die zur Verfügung stehende Leistung von den Entwicklern genutzt wird.

Die PS5 und die Xbox Series X erscheinen im Weihnachtsgeschäft 2020.

In einem aktuellen Interview ließ sich The Initiatives Senior-Gameplay-Engineer Francisco Aisa Garci über die technischen Möglichkeiten der beiden Next-Generation-Konsolen PS5 und Xbox Series X aus.

Laut Garci, der in der Vergangenheit bei führenden Studios wie Naughty Dog oder Rockstar Games tätig war, kommt es bei der Entwicklung für die neue Konsolen-Generation nicht nur auf die reine Hardware-Leistung der beiden Systeme an. Viel mehr rückt auch weiterhin der kreative Faktor in den Fokus, da bei den Arbeiten an PS5- und Xbox Series X-Spielen entscheidend sei, wie die Entwickler die ihnen gebotene Hardware-Leistung nutzen.

Die Kreativität der Entwickler im Mittelpunkt der Bemühungen

„Es gibt mehr Rohleistung (bezogen auf die Xbox Series X), das ist sicher. Und man kann die Dinge mehr vorantreiben, wenn man über mehr Leistung verfügt“, so Garci weiter. „Ich denke, man muss es so sehen, dass es einen Generationssprung gibt, der sich auf beiden Konsolen in die gleiche Richtung bewegt. Ich würde sogar sagen, dass dies auch für Nintendo gilt.“

Zum Thema: PS5 & Xbox Series X: Wegfall der Ladezeiten zwingt zum kreativen Umdenken, so ein Indie-Entwickler

„Und es wird nicht so sehr auf die rohe Leistung ankommen, über die sie verfügen werden, sondern darauf, was die Teams mit dieser Leistung anfangen werden. Und ich denke, sie [PS5 & Xbox Series X] sind gleichmäßig aufeinander abgestimmt, da beide aus architektonischer Sicht die gleichen grundlegenden Änderungen an der Art und Weise ermöglichen, wie wir die Dinge in Spielen in Angriff nehmen. Ich denke also nicht, dass der große Unterschied darin besteht, wie viel leistungsfähiger sie ist, sondern darum, was wir mit dieser neuen Leistung anfangen“, heißt es weiter.

Die PS5 und die Xbox Series X werden im diesjährigen Weihnachtsgeschäft veröffentlicht. Wann mit der Enthüllung der Preise und Launchtermine zu rechnen ist, verrieten Microsoft beziehungsweise Sony Interactive Entertainment bisher leider nicht.

