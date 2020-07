The Last of Us Part 2: Sony nahm keinen Einfluss auf den kreativen Prozess, so Naughty Dog

Wie die Verantwortlichen von Naughty Dog klar stellten, nahm Sony Interactive Entertainment keinen Einfluss auf den Umfang und die Features von "The Last of Us: Part 2". Stattdessen lagen die kreativen Entscheidungen stets bei den Entwicklern selbst.

"The Last of Us: Part 2" ist exklusiv für die PS4 erhältlich.

Mit „The Last of Us: Part 2“ lieferten die Entwickler von Naughty Dog einen ganz heißen Kandidaten auf den besten Titel des Jahres 2020 ab.

Im Gespräch mit Troy Baker, der Synchronstimme von Joel, ging Game-Director Neil Druckmann noch einmal auf die Arbeiten an „The Last of Us: Part 2“ ein. Unter anderem stellte er sich dem Vorwurf, dass die Länge des Spiels durch die Vorgaben des PlayStation-Marketing-Teams beeinflusst wurde. Wie Druckmann klar stellte, können wir Gerüchte dieser Art guten Gewissens ignorieren, da sämtliche kreativen Entscheidungen von Naughty Dog selbst getroffen wurden.

Naughty Dog behielt die kreative Freiheit

„Ich habe jemanden gesehen wie, verdammt… ich werde dafür in Schwierigkeiten geraten, aber es ist mir egal. Jemand sagte kürzlich: ‚Spiele sind zu lang‘ und Teil ihres Threads war, das sie sagen: ‚Das liegt daran, dass das Marketing vorgeben möchte, wie groß Spiele sind und wie sie das Spiel verkaufen werden.'“, führte Druckmann aus.

Und weiter: „In meiner 16-jährigen Karriere bei Naughty Dog hat uns das Marketing nie – nicht ein einziges Mal – eine kreative Note gegeben, in der es hieß ‚Das sollte im Spiel sein‘ oder ‚Das Spiel sollte so lang oder so kurz sein‘ oder ‚Baut diese Funktion ein‘. Nicht ein einziges Mal in meiner gesamten 16-jährigen Karriere ist das passiert. Ich sage nicht, dass es nicht passiert. Aber uns ist es einfach nie passiert.“

„Das Spiel ist so lang, weil wir es so lang machen wollten. Für manche könnte es zu lang sein, während es für andere Menschen nicht lang genug ist. Aber es ist so lang, weil das unser Ziel war“, heißt es abschließend.

Quelle: Videogames Chronicle

