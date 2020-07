US Charts: The Last of Us Part 2 dominiert im Juni

Auch in den USA legte "The Last of Us Part 2" einen hervorragenden Start hin. Der Naughty Dog-Titel sorgte im vergangenen Juni für den größten Umsatz. Die erfolgreichste Konsole war einmal mehr die Switch.

"The Last of Us Part 2" war im Juni in den USA das erfolgreichste Spiel.

Die Marktforscher der NPD Group haben die aktuellen US-Verkaufscharts für den Monat Juni 2020 veröffentlicht. Auf der Hardware-Seite konnte die Switch einmal mehr den Spitzenplatz für sich beanspruchen. Auf dieser Position verweilt die aktuelle Nintendo-Konsole schon seit vielen Monaten.

„The Last of Us Part 2“ war im Juni wiederum das bestverkaufte Spiel auf dem US-Markt. Es folgen auf dem zweiten Platz „Call of Duty Modern Warfare“ und auf Rang 3 das Switch-Spiel „Animal Crossing: New Horizons“. Platz 4 ging an „GTA 5“. Und auch für „Mortal Kombat 11“ lief es hervorragend. Nachfolgend seht ihr die Top 10:

US Charts im Juni 2020

(NEU) The Last of Us Part 2 ( 1 ) Call of Duty Modern Warfare ( 3 ) Animal Crossing: New Horizons ( 2 ) Grand Theft Auto 5 ( 5 ) Mortal Kombat 11 ( 6 ) Red Dead Redemption 2 (835) Ring Fit Adventure ( 4 ) NBA 2K20 ( 11 ) Mario Kart 8 Deluxe ( 14 ) Minecraft Dungeons

Bei den Switch-Spielen und -Versionen ist zu beachten, dass die Verkäufe über den eShop nicht berücksichtigt werden.

Die Hardware-Umsatz ging gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent auf 191 Millionen Dollar zurück. Es ist der erste Monat mit Rückgängen gegenüber dem Vorjahr seit Februar, was daran liegen dürfte, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Spielemarkt geringer werden. Die Ausgaben seit Jahresbeginn stiegen jedoch bei einem Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 25 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar.

Im Juni 2020 lagen die die Ausgaben für Zubehör und Game Cards bei 417 Millionen Dollar, was einem Anstieg um 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Xbox Elite Series 2 Wireless Controller war das bestverkaufte Zubehör des Monats Juni und ist das bestverkaufte Zubehör seit Jahresbeginn.

Im Juni 2020 beliefen sich die Gesamtausgaben für Hardware, Software, Zubehör und Spielkarten auf insgesamt 1,2 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Laut Mat Piscatella von der NPD Group war es in Bezug auf den Umsatz der erfolgreichste Juni seit der Meldung von 1,3 Milliarden Dollar im Juni 2009.

