Warhammer 40.000 Mechanicus: Runden-Strategie für die Konsolen veröffentlicht – Trailer

"Warhammer 40.000: Mechanicus" ist ab sofort für die Konsolen erhältlich.

Zumindest auf dem PC ist der rundenbasierte Strategie-Titel „Warhammer 40.000: Mechanicus“ mittlerweile seit dem November des Jahres 2018 erhältlich.

Nachdem vor einer ganzen Weile eine Umsetzung für die Konsolen angekündigt wurde, ist „Warhammer 40.000: Mechanicus“ ab sofort für die Xbox One, Nintendos Switch sowie die PlayStation 4 erhältlich. Passend zum heutigen Konsolen-Release darf ein stimmiger Launch-Trailer natürlich nicht fehlen. Auch wenn die Steuerung von „Warhammer 40.000: Mechanicus“ an die Eigenheiten der Konsolen angepasst wurde, hat sich am grundlegenden Setting und den Gameplay-Mechaniken des Strategie-Titels nichts geändert.

Übernehmt die Kontrolle über das Imperium

Wie es der Name von „Warhammer 40.000: Mechanicus“ bereits andeutet, rückt mit den Adeptus Mechanicus eine der technologisch am weitesten fortgeschrittenen Truppen der Menschen im Imperium in den Mittelpunkt des Geschehens. Als Magos Dominus Faustinius führt ihr die Expedition auf dem neuentdeckten Planeten Silva Tenebris an und stellt euch den dort lauernden Gefahren.

Zum Thema: Warhammer 40.000 – Mechanicus: Der Termin und frisches Gameplay zur Konsolen-Version

Die Entwickler der Bulwark Studios führen aus: „Deine Aufgabe ist es, die Ressourcen zu verwalten, lange vergessene Technologien zu entdecken, taktische Operationen mit der Noosphere-Technologie zu planen und jede Bewegung deiner Tech-Priests zu überwachen. Jede deiner Entscheidungen hat Einfluss auf den Erfolg der Missionen, die noch vor dir liegen. Sie entscheiden das Schicksal deiner Truppen. Wähle deinen Weg weise – denn das Imperium verlässt sich auf dich.“

Anbei der versprochene Trailer zum heutigen Konsolen-Launch von „Warhammer 40.000: Mechanicus“.

