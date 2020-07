Xbox One X: Produktion eingestellt? Microsoft sorgt für Klarheit

In den vergangenen Stunden hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass sich Microsoft dazu entschlossen haben könnte, die Produktion der Xbox One X einzustellen. In einem aktuellen Statement sorgte das Redmonder Unternehmen für Klarheit.

In den vergangenen Stunden hielt sich ein weiteres Mal recht hartnäckig das Gerücht, dass sich Microsoft dazu entschlossen haben könnte, die Produktion der Xbox One X endgültig einzustellen.

Dies ließen zumindest die entsprechenden Produkteinträge verschiedener Händler vermuten. Um erst gar keine Spekulationen aufkommen zu lassen, meldeten sich nun auch die Verantwortlichen von Microsoft selbst zu Wort und sorgten in einem kurzen Statement für Klarheit. Wie es heißt, wurde die Produktion der Xbox One X in der Tat eingestellt.

Die Xbox One S bleibt dem Markt erhalten

Selbiges gilt laut einem Sprecher des US-Konzerns für die Xbox One S All-Digital Edition, bei der auf ein optisches Laufwerk verzichtet wurde. Die Standard-Version der Xbox One S hingegen wird auch weiterhin produziert und auf dem Markt verfügbar sein. Wer sich noch ein Exemplar der Xbox One X oder der Xbox One S All-Digital Edition sichern möchte, wird sich hingegen sputen müssen.

„Während wir mit der Xbox Series X in die Zukunft starten, unternehmen wir den naheliegenden Schritt, die Produktion der Xbox One X und der Xbox One S All-Digital Edition einzustellen. Die Xbox One S wird weiterhin hergestellt und weltweit verkauft“, so Microsoft.

Somit liegt der interne Fokus zukünftig auf der Xbox Series X, die im diesjährigen Weihnachtsgeschäft den Weg in den weltweiten Handel finden wird.

