Xbox Series X: Exklusive First-Party-Spiele werden nicht mehr ausgeschlossen

Microsoft betonte in den vergangenen Monaten mehrfach, dass Spiele der Xbox Game Studios in den kommenden Jahren sowohl für die Xbox One als auch für die Xbox Series X veröffentlicht werden. Kein Spieler soll zu einem Umstieg auf die Next-Gen-Konsole gezwungen werden. In einem aktuellen Interview sorgte Microsofts Phil Spencer für einen kleinen Rückzieher.

Microsoft möchte die Entwickler nicht zwingen

Laut der Angabe des Xbox-Oberhauptes können die Xbox Games Studios sehr wohl ausschließlich Spiele für die Xbox Series X entwickeln, wenn sie es denn wollen. Microsoft möchte die Entwickler nicht dazu zwingen, sich weiterhin mit der Xbox One zu beschäftigen. Letztendlich hängt es also von den Studios ab.

Spencer im Wortlaut: „Wenn ein Schöpfer zu uns kommt und sagt: ‚Nein, ich will mich wirklich auf die nächste Generation konzentrieren‘, dann sind wir dafür völlig offen. Wir unterstützen das sehr. Und wenn ein Schöpfer zu uns kommt und sagt: ‚Ich habe diese Vision, diese Kunden über verschiedene Plattformen und verschiedene Generationen hinweg zu erreichen.‘ Das unterstützen wir voll und ganz.“

„Es geht wirklich darum, dass unsere Entwickler die Wahl haben und sie die Möglichkeit erhalten, die Spiele zu entwickeln, die sie erschaffen wollen, um das Publikum zu erreichen, nach dem sie suchen. Es geht nicht um Dinge, die wir unseren Entwicklern in Bezug auf das, was sie bauen müssen, vorschreiben“, so Spencer abschließend.

Es scheint, dass sich Microsoft ein Hintertürchen lassen möchte. Denn im Laufe der Woche hieß es ein weiteres Mal: „Jeder Spieler auf Xbox soll in den Genuss der neuen Titel der Xbox Game Studios kommen. Daher erscheinen alle Spiele der Xbox Game Studios der nächsten Jahre – so auch Halo Infinite – sowohl auf Xbox Series X als auch Xbox One. Du bist also nicht gezwungen, zum Launch zu upgraden.“

Sony beschreitet einen etwas anderen Weg. Das Unternehmen hat durchaus die Absicht, für die PS5 exklusive Spiele zu veröffentlichen, sodass sich die Entwickler voll und ganz auf die neue Hardware konzentrieren können.

