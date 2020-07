PS4: Sony schreibt die Konsole noch nicht ab – Es steckt weiterhin „eine Menge Leben“ in ihr

Am Ende des Jahres wird mit der PlayStation 5 eine neue Generation eingeleitet. Jedoch soll die PlayStation 4 noch eine Menge Leben in sich haben, sodass die Spieler auch weiterhin einiges erwarten können.

Die PlayStation 4 erschien im November 2013 im weltweiten Handel.

Während sich Sony Interactive Entertainment auf die Veröffentlichung der PlayStation 5 vorbereitet, kann die PlayStation 4 weiterhin mit einigen Spielen wie „The Last of Us: Part II“ und „Ghost of Tsushima“ begeistern. Dadurch beweist die mittlerweile betagte Konsole, dass sie noch längst nicht zum alten Eisen gehört.

Noch kein Abgesang der PlayStation 4

Dieser Meinung ist auch Eric Lempel, der Senior Vice President von PlayStation, der im gestrigen Interview mit Geoff Keighley nicht nur über die PlayStation 5 sprach. Zur PlayStation 4 verlor Lempel folgende Worte:

„Die PlayStation 4 ist ein großer Teil von allem, was wir tun und sie wird weiterhin ein großer Teil von allem sein, was wir tun. Es wird noch eine Menge mehr auf die PlayStation 4 kommen. Ich denke, dass wir kürzlich einige der großartigsten Titel dieser Generation gesehen haben, die in den letzten Wochen veröffentlicht wurden, aber das wird weitergehen. Und noch einmal: die PlayStation 5 ist das Produkt der nächsten Generation, aber wir haben noch eine Menge für die Leute auf der PlayStation 4. Es steckt noch eine Menge Leben in diesem Produkt.“

Wenn man sich den Release-Kalender der kommenden Monate anschaut, dann kann man Lempels Meinung nur unterstreichen. Mit Spielen wie „Cyberpunk 2077“, „Marvel’s Avengers“, „Watch Dogs Legion“, „Assassin’s Creed Valhalla“, „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ und vielen weiteren Titeln werden die PlayStation 4-Spieler auch weiterhin ausgiebig beschäftigt sein.

Allerdings werden einige zukünftige Spiele wie „Horizon: Forbidden West“ ausschließlich auf der PlayStation 5 erscheinen, da Sony Interactive Entertainment weiterhin an Generationen-exklusive Titel glaubt. Eine Einschätzung, die Microsoft zum größten Teil nicht teilt. Schließlich werden Xbox-Blockbuster wie „Halo: infinite“ sowohl für die nächste als auch die aktuelle Generation auf den Markt kommen.

Bisher hat Sony Interactive Entertainment noch keinen konkreten Erscheinungstermin sowie keinen Preis für die PlayStation 5 enthüllt. Allerdings hatte man am gestrigen Abend einen weiteren Blick auf den DualSense-Controller gewährt, der die nächste Generation an Spielen zum Leben erwecken soll. Weitere Informationen kann man bereits hier entdecken.

