Xbox Series X: Microsoft bemüht sich weiterhin um die Unterstützung japanischer Studios

Phil Spencer, der Leiter von Microsofts Gaming-Sparte.

In einem aktuellen Interview sprach Phil Spencer, das Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte, über die aktuellen Bemühungen des Redmonder Unternehmens.

Wie es heißt, sind sich die Verantwortlichen von Microsoft der Tatsache bewusst, dass die Spieler großes Interesse an Titeln und innovativen Erfahrungen aus Japan haben. Dementsprechend arbeitet das Xbox-Team in Japan hart daran, die „erstaunlichen Erfahrungen“ der japanischen Entwickler auf die Xbox One und die Xbox Series X zu bringen. „Wir wissen auch, dass viele von ihnen japanische Entwickler sind. Wir möchten eine Plattform der bevorzugten Wahl für diese Spiele sein. Ich bin stolz auf unsere Fortschritte in den letzten vier oder fünf Jahren“, so Spencer.

Es muss ein Klima des Vertrauens herrschen

„Auf der Bühne der E3 hatten wir eine starke Präsenz von japanischen Spielen“, führte Spencer aus. „Wir wissen, dass wir kein japanisches Plattform-Unternehmen sind. Und wir wissen, dass wir daran arbeiten müssen, wieder ein Klima des Vertrauens mit japanischen Designern aufzubauen. Wir gehen davon aus, dass dies im Laufe der Zeit passieren wird, indem weiter auf das hören, was sie benötigen, um ein großes Publikum auf der ganzen Welt zu erreichen.“

Zum Thema: Xbox Series X: Phil Spencer zu möglicherweise steigenden Preisen der First-Party-Titel

Und weiter: „Auf das, was wir am 23. Juli zeigen werden, bin ich wirklich stolz. Mir gefällt unser Fahrplan für die direkte Zusammenarbeit mit japanischen Entwicklern, um großartige Xbox-Spiele zu entwickeln. Das ist etwas, über das ihr in der Zukunft mehr hören werdet. Wir wissen, dass es in unserer Strategie von entscheidender Bedeutung ist, zu gewährleisten, dass wir überzeugende japanische Entwickler haben, und dass sie wissen, dass die Xbox eine Plattform ist, auf der sie erfolgreich sein können.“

Die Xbox Series X wird im diesjährigen Weihnachtsgeschäft veröffentlicht.

Quelle: Wccftech

