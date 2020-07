Cris Tales: Demo ab heute zum Download – Trailer zur Anspielfassung

Schaut euch ab heute die Demo an.

Modus Games macht darauf aufmerksam, dass ab heute eine Demo des RPGs „Cris Tales“ zur Verfügung stehen wird. Sie ist im Laufe des Tages auf PlayStation 4, Xbox One und Switch spielbar. Im Fall der zuletzt genannten Plattform kommen heute nur amerikanische Switch-Spieler in den Genuss. Die Bereitstellung in Europa soll am 21. Juli 2020 erfolgen. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen Trailer zur Demo.

Der Hersteller verweist darauf, dass der Launch der Demo auf den kolumbianischen Unabhängigkeitstag fällt und damit ein Land ehrt, von dem „Cris Tales“ nicht nur stark beeinflusst wurde. Auch wird es dort von Dreams Uncorporated und SYCK entwickelt.

Colosseums-Modus und Miniboss

Als Teil der Demo erhaltet ihr einen Blick auf den Colosseums-Modus, wo ihr gemeinsam mit Mitstreiter Wilhelm gegen acht Gegnerwellen antreten und euch danach einem Mini-Boss stellen sollt.

„Cris Tales ist ein von den Klassikern des Genres inspiriertes RPG, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gemeinsam auf einem Bildschirm abgebildet sind. Die Spieler können Crisbells faszinierende Fähigkeit, zwischen den Epochen hin- und her zu schlüpfen, nutzen, um den Bewohnern des Königreichs Crystallis zu helfen und Feinde an bestimmte Punkte in der Zeit zu versetzen, an denen Crisbell Vorteile im Kampf hat“, so die Macher in der heutigen Pressemeldung.

Laut der Angabe der Entwickler bekam „Cris Tales“ im Zuge der Enthüllung auf der E3 2019 mehrere Awards und Nominierungen. Die anfangs erwähnte Demo kann im Xbox Store, im PlayStation Store und (hierzulande ab morgen) im Nintendo eShop bezogen werden.

„Cris Tales“ wird am 17. November 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und Google Stadia auf den Markt gebracht. Später sollen Versionen für Xbox Series X und PlayStation 5 folgen.

