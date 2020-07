Cyberpunk 2077: Die Hauptmission muss nicht beendet werden

Night City wird zu Erkundungen einladen.

Mit „Cyberpunk 2077“ wird CD Projekt RED am 19. November 2020 eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres für die PlayStation 4, die Xbox One, den PC und Google Stadia veröffentlichen. In einem neuen Interview mit der polnischen Webseite Spider’s Web verriet Lead Quest Designer Pawel Sasko ein weiteres interessantes Detail.

Euer Lebensweg bestimmt die komplette Handlung

Demnach wird man das Action-Rollenspiel durchspielen können, ohne die Hauptmission zu beenden. Dazu heißt es seitens Pawel Sasko: „Wir bauten die Cyberpunk-Struktur auf Basis der Schlüsse, die wir aus The Witcher 3 zogen. The Witcher hatte den Hauptstamm der Geschichte, von dem sich die Nebenäste ablösten und dies war unsere Hauptstruktur, die wir das Ohr nennen.“

Im Falle von „Cyberpunk 2077“ habe man einen Stamm, der wiederum von der Hauptgeschichte mit verschiedenen Untergeschichten umgeben wird, die auf verschiedene Arten ausgelöst werden können.

„Diese Untergeschichten erlauben es uns etwas zu machen, das wir noch nie zuvor gemacht haben ─ sie verändern die Hauptgeschichte des Spiels und sie machen es in solch einer Art, dass es vorkommen kann, dass man nicht einmal die Hauptgeschichte abschließt, aber trotzdem das Spiel beendet und einen komplett unterschiedlichen Epilog als der Spieler mit einem anderen Lebensweg erhält, der auch andere Entscheidungen getroffen, andere Charaktere kennengelent und Beziehungen zu ihnen geknüpft hat.“

Zum Thema

Die Geschichte von „Cyberpunk 2077“ soll durch den Lebensweg bestimmt werden, den man zu Beginn des Spiels auswählt. Dementsprechend wird es sich unterscheiden, wenn man als Nomade, Straßenkind oder Corpo in das Abenteuer startet. Dadurch wird unter anderem beeinflusst, unter welchen Umständen V Jackie kennenlernt.

„Ihr könntet bemerkt haben, dass sich Jackies Geschichte abhängig von der ausgewählten Ursprungsgeschichte verändert“, sagte Sasko im Weiteren. Unter anderem wird sich auch die Beziehung zu Jackie verändern, da V eine andere Herkunft und eine andere Geschichte hat.

„Dues ist eine Art Schmetterlingseffekt. Dies ist ein Beispiel, bei dem eure Entscheidung bereits zu Beginn bestimmt, wie eure Welt im Spiel aussehen wird.“, heißt es im Weiteren. Durch den Lebensweg werden auch die Missionen bestimmt, die man zur Verfügung haben wird. Somit kann sich die Geschichte in andere Richtungen entwickeln.

Quelle: VG247

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077