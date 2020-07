Overcooked! All You Can Eat: Sammlung für PS5 & Xbox Series X mit 4K, 60FPS und mehr

In Form der "Overcooked! All You Can Eat" genannten Sammlung werden beide "Overcooked"-Titel in einer überarbeiteten Fassung den Weg auf die PlayStation 5 und die Xbox Series X finden. Auch alle bisher veröffentlichten DLCs befinden sich an Bord.

"Overcooked! All You Can Eat" erscheint unter anderem für die PS5.

In Zusammenarbeit mit dem auf Indie-Produktionen spezialisierten Publisher Team 17 kündigte das Entwicklerstudio Ghost Town Games an, dass die beiden Mehrspieler-Hits „Overcooked“ und „Overcooked 2“ den Weg auf die Konsolen der nächsten Generation finden werden.

Die beiden Titel und alle seinerzeit veröffentlichten DLCs werden in Form der „Overcooked! All You Can Eat“ genannten Sammlung für die PlayStation 5 und die Xbox Series X veröffentlicht. Zu den technischen Verbesserungen auf den beiden Next-Gen-Konsolen gehören eine Darstellung in 4K und 60FPS sowie die Unterstützung des Crossplay-Features.

Darüber hinaus werden auch Inhalte versprochen, die exklusiv auf der PS5 und der Xbox Series X zu finden sein werden. Anbei eine Übersicht über die Features von „Overcooked! All You Can Eat“.

Die Features im Detail

Mehr als 200 Levels

Sieben neue Levels

Drei neue Köche

60FPS & 4K

Schnellere Ladezeiten

Neue Trophäen und Achievements

Einen konkreten Releasetermin bekam „Overcooked! All You Can Eat“ bisher nicht spendiert. Stattdessen ist lediglich von einem Release in diesem Jahr die Rede. Sollten ein handfester Termin und weitere Details genannte werden, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

