PlayStation 4: Sony sichert weitere Unterstützung mit hochwertigen Titeln zu

Die PS4 soll weiter mit hochwertigen Spielen unterstützt werden.

In den vergangenen Wochen zeichnete sich ab, dass Sony Interactive Entertainment und Microsoft in der neuen Konsolen-Generation unterschiedliche Ansätze verfolgen.

Während Microsoft zumindest zu Beginn der Next-Gen-Ära einen Cross-Generation-Ansatz verfolgt, setzt Sony Interactive Entertainment von Anfang an auf Spiele, die exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht werden. Im Gespräch mit Geoff Keighley blickte Eric Lempel, PlayStations Head of Worldwide Marketing, in die Zukunft und wies darauf hin, dass das Unternehmen die PlayStation 4 keineswegs schnell fallen lassen möchte.

PlayStation 4 weiterhin ein wichtiger Faktor

„PS4 ist ein großer Teil von allem, was wir tun, und wird auch weiterhin ein großer Teil von allem sein, was wir tun“, so Lempel. „Für die PlayStation 4 wird noch mehr kommen. In meinen Augen haben wir in den vergangenen Wochen einige der größten Titel dieser Generation gesehen. Und das wird auch so bleiben.“

Zum Thema: PS5: Sony erklärt Notwendigkeit von Exklusivspielen

„Die PlayStation 5 ist das Produkt der nächsten Generation. Aber auch PS4-Fans steht noch einiges bevor. In diesem Produkt steckt noch eine ganze Menge Leben“, führte Lempel aus, ohne hinsichtlich möglicher Titel, die in den kommenden Monaten für die PS4 angekündigt werden könnten, näher ins Detail zu gehen.

Die PlayStation 5 erscheint im diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Einen konkreten Preis und einen Termin ließ sich Sony Interactive Entertainment bisher nicht entlocken.

Quelle: GamesRadar

