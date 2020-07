Shin Megami Tensei: Teil 5 und ein Remaster zu Teil 3 angekündigt – Trailer

"Shin Megami Tensei" geht 2021 in die nächste Runde.

Am heutigen Montag Nachmittag fand die neueste Ausgabe des Nintendo Direct-Formats statt, in der vor allem Freunde japanischer Rollenspiele auf ihre Kosten kamen.

Unter anderem war der Publisher Atlus mit von der Partie und nutzte das Event, um gleich zwei neue Projekte auf Basis der „Shin Megami Tensei“-Reihe anzukündigen. Zum einen haben wir es hier mit „Shin Megami Tensei 5“ zu tun, das 2021 den Weg nach Europa finden wird und bisher nur für die Switch bestätigt wurde. Ob auch andere Plattformen wie der PC und die PS4 mit dem Titel bedacht werden könnten, ist noch unklar.

„Inmitten eines modernen Tokios stellen sich Spieler in der neusten Ausgabe der von Kritikern gelobten Serie erneut brutalen Angriffen finsterer Dämonen“, heißt es zur Neuankündigung kurz und knapp.

Shin Megami Tensei 3 erhält ein Remaster

Bei der Ankündigung von „Shin Megami Tensei 5“ blieb es allerdings nicht. Stattdessen kündigte Atlus an, dass auch an einem Comeback des dritten Teils gearbeitet wird. Die Neuauflage befindet sich unter dem Namen „Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster“ in Entwicklung und wird 2021 sowohl für die PlayStation 4 als auch Nintendos Switch veröffentlicht.

„Es ist 17 Jahre her seit der ursprünglichen Veröffentlichung von Shin Megami Tensei 3, in den USA bekannt als Shin Megami Tensei: Nocturne. Jetzt kehrt die apokalyptische Legende in Form eines vollständigen High-Definition-Remakes des Klassikers zurück, das im Frühjahr 2021 für die Nintendo Switch erscheint“, wird zum Comeback des Rollenspiel-Klassikers ausgeführt.

Anbei der offizielle Trailer zur heutigen Ankündigung.

