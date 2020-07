Call of Duty Warzone: Season 5-Teaser zeigt Map-Änderungen

Zur Season 5 wurde ein neuer Teaser veröffentlicht.

Infinity Ward startet mit „Call of Duty Modern Warfare“ und „Warzone“ in absehbarer Zeit in die Season 5. Während die offiziellen Details zu den Neuerungen noch ausstehen, begann die Marketingabteilung des Publishers mit der Veröffentlichung von Teasern.

So erhielt in dieser Woche ein Streamer mit dem Namen „NICKMERCS“ ein Paket von Activision. Es enthielt einen USB-Stick und einem kleinen Videoschnipsel. Zu sehen ist darin Verdansk, während im Hintergrund das Signalhorn eines Zuges ertönt. Zugleich seht ihr die Szene offenbar aus der Führerkabine eines Zuges.

Start am 5. August?

Interessant sind auch die Angaben am Bildschirmrand. Zu sehen ist im oberen Bereich ein Verweis auf den 5. August 2020. Vermutet werden kann, dass die Season 5 in „Modern Warfare“ und „Warzone“ an diesem Tag an den Start gehen wird. Zudem endet am 5. August 2020 der für die aktuelle Staffel erhältliche Battle-Pass.

Schon zu Beginn des Monats gab es Berichte über umfassende Map-Änderungen, die mit der Season 5 ein Teil von „Warzone“ werden. Erwähnt wurde dabei unter anderem ein Zug voller Beute, der über die Map fährt. Dataminer hatten im Quellcode des Ego-Shooters zudem Bereiche entdeckt, die zu einem Zug führen, der zum Teil im Untergrund der Karte unterwegs ist.

Weitere Informationen zur Season 5 in „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Warzone“ liegen bislang nicht vor. Da Activision jedoch damit begonnen hat, Hinweise an Streamer zu schicken, dürfte die offizielle Ankündigung nur noch eine Frage von Tagen sein. Sobald die Details eintreffen, erfahrt ihr es bei uns. Haltet dafür am besten unsere News-Unterseiten zu „Modern Warfare“ und „Warzone“ im Auge.

Im Laufe des Vormittags berichteten wir bereits über das neue Playlist-Update für das Shooter-Gespann. Nicht nur Änderungen bei den Spielvarianten kommen damit in den Erfolgstitel, auch neue Bundles warten auf euch. Hinzu kommt ein neuer Sale, der um 19 Uhr freigeschaltet wird. Er lässt euch einzelne Battle-Pass-Stufen für 100 COD-Punkte erwerben.

