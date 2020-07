EA Sports UFC 4: Ausführlicher Trailer geht auf die Features und Neuerungen ein

Am Abend bedachte uns Electronic Arts mit einem ausführlichen Trailer zum kürzlich angekündigten "EA Sports UFC 4". In diesem wird etwas näher auf die Features und Neuerungen des kommenden Ablegers eingegangen.

"EA Sports UFC 4" erscheint im August.

Nach den Leaks im Vorfeld wurde „EA Sports UFC 4“ kürzlich auch offiziell für die Konsolen und den PC angekündigt.

Ergänzend dazu bedachten uns die Verantwortlichen von Electronic Arts am heutigen Dienstag Abend mit einem ausführlichen Trailer zu „EA Sports UFC 4“, der unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit steht. Der neueste Trailer bringt es auf eine Laufzeit von mehr als vier Minuten und geht etwas näher auf die Features und Neuerungen des in Kürze erscheinenden Ablegers ein.

Eine bessere Kontrolle und mehr versprochen

„Eine noch bessere Kontrolle im Striking, die Real Player Motion-Technologie, die das Grappling noch authentischer macht, das neue Submission-System, ein generalüberholtes Ground-and-Pound – all das sorgt dafür, dass du im Gameplay von EA Sports UFC 4 jede Phase des Kampfes hautnah erleben wirst“, führen die Macher zu „EA Sports UFC 4“ aus.

Zum Thema: UFC 4: Darum verzichtet EA auf Ultimate Team

„EA Sports UFC 4“ wird am 14. August 2020 und somit schon in wenigen Wochen für die PlayStation 4 sowie die Xbox One veröffentlicht. Darüber hinaus befinden sich wohl Umsetzungen für die beiden Next-Generation-Konsolen PS5 und Xbox Series X in Arbeit. Dies ließ sich zumindest einer entsprechenden Alterseinstufung des ESRBs entnehmen.

Offiziell angekündigt wurden die Ableger für die Konsolen der neuen Generation bisher nicht.

