Marvel’s Avengers: Bilder zeigen freischaltbare Kostüme

Ab September könnt ihr euch als Superheld versuchen.

Während der Launch von „Marvel’s Avengers“ nur noch wenige Monate auf sich warten lässt, kann ein Blick auf einige der freischaltbaren Kostüme geworfen werden, die ihr euch im Spiel verdienen können.

Veröffentlicht wurden die Bilder von Square Enix über IGN. Sie zeigen Charaktere wie Thor, Iron Man, Black Widow, Hulk und Newcomer Ms. Marvel. Unterhalb dieser Zeilen könnt ihr euch durch die Charaktere klicken.

Kostenloses Next-Gen-Upgrade

„Marvel’s Avengers“ wird am 4. September für PlayStation 4, Xbox One, PC und Stadia auf den Markt gebracht. Zu einem späteren Zeitpunkt folgen Versionen für PS5 und Xbox Series X. Square Enix gab vor nicht allzu langer Zeit bekannt, dass ihr sie über ein Upgrade erhalten könnt, sofern ihr eine Version für PS4 bzw. Xbox One erworben habt.

Vor dem Launch von „Marvel’s Avengers“ könnt ihr euch mit einer Beta des Titels beschäftigen. Die Termine wurden bereits kommuniziert. Für Vorbesteller der PS4-Version geht es am 7. August 2020 los. Am 14. August 2020 wird die Beta für PS4 geöffnet. Am selben Tag steigen Vorbesteller der Xbox One- und PC-Versionen von „Marvel’s Avengers“ ein. Ab dem 21. August 2020 steht die Beta für alle Interessenten offen.

Zum Thema

Neuer Livestream angekündigt: Außerdem wurde für den 29. Juli 2020 um 19 Uhr ein weiterer „War Table“-Livestream angekündigt. Im Zuge der Show sollen weitere Details zur anstehenden Beta von „Marvel’s Avengers“ geteilt werden.

Marvel’s Avengers vorbestellen

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Avengers